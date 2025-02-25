快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

台灣大結盟精誠打詐 攜南韓電信合作AI-RAN

中央社／ 台北25日電

台灣大哥大今天宣布，與韓國電信業者SK電訊在AI-RAN領域合作，以優化網路效能並降低成本；台灣大也表示，因應詐騙推陳出新，自主研發企業「反詐戰警」服務，將攜手精誠資訊擴大經銷體系。

台灣大哥大今天透過新聞稿宣布，與韓國電信業者SK電訊於人工智慧無線存取網路（AI-RAN）領域進行合作，共同關注AI-RAN的發展，針對AI-RAN智慧節電與自動化網路等關鍵技術進行交流，優化網路效能並降低成本。

台灣大哥大表示，與SK電訊長期合作，自2020年推出5G服務以來，雙方即在5G NSA與SA技術演進、頻譜重耕（Refarming）、網路規劃與節能工法等多領域展開交流，本次合作重點的AI-RAN是新一代智慧網路的關鍵技術，可透過AI強化無線網路效能，實現自適應網路配置與智慧節能。

台灣大強調，今年全球行動通訊大會（MWC）上，台灣大也將與韓國電信業者SK電訊技術合作，探討如何將AI與網路自動化技術導入現有網路架構，提升網路效能與穩定性，雙方也關注網路永續發展與成本管理，透過AI技術提升基地台能效、降低電力消耗與營運成本。

此外，詐騙手法推陳出新，台灣大哥大推出自主研發企業「反詐戰警」服務，並於今天宣布攜手精誠資訊擴大經銷體系。

台灣大表示，今年「反詐戰警」新增「LINE偵測功能」，運用AI與大數據技術，主動偵測偽冒LINE帳號、企業網站、社群、APP等，迄今已主動偵測超過3.1億個可疑網域，並提供即時預警與下架服務。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，截至2024年「反詐戰警」已助上百家企業攔截超過12萬件偽冒詐騙，並帶動2024年營收成長350%，與精誠資訊的經銷合作，台灣大將加速插旗企業用戶市場。

AI 台灣大哥大

延伸閱讀

泰國、柬埔寨聯合打詐 逮200餘涉案中國人

精誠揪伴 助企業數位轉型

明赴立法院施政報告 卓榮泰將提人口、打詐等5大課題

叫我第一名！ 彰化八卦山麓下派出所打詐查獲逾3千萬元

相關新聞

川普課我晶片100%關稅合理？經長吐6字 藍委怒轟：你哪國人

美國總統川普揚言對台灣晶片徵收100％關稅，國民黨立委羅智強今質詢經濟部長郭智輝該措施是否合理？郭直言「不一定不合理」，...

「tsmc」Logo掛上去了 台積電高雄F22廠掛牌

台積電在高雄楠梓設廠，經過兩年建廠去年底第一座P1廠已經開始試產，今天上午有民眾發現台積電高雄F22廠已經正式掛上「ts...

750元審查費惹議 NCC：2/14已同意停徵1年

NCC原本要針對國外網購藍牙商品增收750元的審查費，引發不滿，今（25）日表示，2月14日起已同意停徵「自用第二級電信...

海纜又斷！台馬斷完台澎斷 中華電：已疏轉不影響通訊

近期台灣及離島之間的國內海纜障礙頻傳，日前台馬海纜斷，中華電（2412）已經積極以衛星及微波補上通訊，中華電信25日指出...

vivo中高階神機V50登台 目標銷量年增三成

全球手機大廠vivo深化與德國光學大廠蔡司的合作，25日攜手蔡司推出全新「口袋潮流攝影棚」vivo V50，結合先進AI...

馬祖傳斷訊 中華電：台北路燈工程挖損光纜、行動通訊已恢復

馬祖地區今天下午傳出行動通訊網路斷訊，中華電信回應指出，因台北市公園路燈工程施工不慎挖損光纜，台馬微波使用的光纜發生障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。