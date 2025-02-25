國研院半導體中心：助業者以「低溫3D晶片製造技術」開發3D IC應用
國研院半導體中心主任侯拓宏25日表示，這次是旺宏（2337）主動與半導體中心合作開發新型高密度、高頻寬3D動態隨機存取記憶體，這次開發的是「低溫3D晶片製造技術」，旺宏是將其應用在3D動態隨機存取記憶體，但這項技術可有很多應用面向，半導體中心已建立3D IC服務平台，與業者展開合作。
他表示，除了3D記憶體，低溫3D晶片製造技術可以應用在不同型態，包括新型3D奈米元件、低溫磊晶單晶矽、鍺通道、高頻通訊元件、記憶體內運算、影像偵測器等。他透露，產業界為了未來5年前瞻布局，透過學界與半導體中心，進行產學合作。
他並說，這次是旺宏主動與半導體中心合作，旺宏希望進行前期研發，但受限現有廠房設備現投入量產，以及公司內部材料開發、製程等限制，導致先期開發曠日廢時，以及看中半導體中心驗證平台，於是與半導體中心合作。
侯拓宏表示，在「晶創台灣」計畫下，半導體中心已建置關鍵研發設備，可說是全世界學界單位才有高規模格器材，例如，台積電（2330）已捐贈2套12吋設備、濺鍍系統、蝕刻系統、曝光系統等設備；他強調，半導體中心有完整製程設備支援產學研單位進行測試與開發，希望與國內學界、產業界多多合作。
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