750元之亂收場！NCC 宣布暫緩一年收取海外進口射頻器材審查費

國家通訊傳播委員會（NCC）2月10日宣布暫緩收取民眾海外進口無線射頻功能器材核准審查費750元，25日表示，回應最新民意，將依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，於2月14日同意停徵一年。

NCC說明，為維持國內電波秩序及兼顧民眾自用需求，自2007年起即要求進口人應提供自用切結書等文件，切結僅能自用並不得作商業用途，違反規定經查獲者，得依法裁處罰鍰最高20萬元。

網路購物普及，消費者也習慣網路訂購藍牙耳機、遊戲手把等歸類為第二級電信管制射頻器材，去年達40,000餘件。NCC先前在《電信管理業務規費收費標準》第14條修正草案新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」750元，今年2月5日生效，結果引爆民怨，NCC不得不宣布暫緩收取。

NCC今天宣布暫緩一年收取費用，並表示已經啟動檢視相關法規是否完善，避免不肖業者以供自用之名義進口未經審驗合格之電信管制射頻器材，重新檢討郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費之收費，依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。