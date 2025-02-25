750元審查費惹議 NCC：2/14已同意停徵1年

NCC原本要針對國外網購藍牙商品增收750元的審查費，引發不滿，今（25）日表示，2月14日起已同意停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，目前已啟動法規檢視，重新檢討審查費用的收費對象及金額。

國家通訊傳播委員會（NCC）為回應最新民意，於2月10日宣布暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費，並依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，並於2月14日同意停徵一年，並非今(25)日始停徵。

NCC說明，為維持國內電波秩序及兼顧民眾自用需求，自2007年起即要求進口人應提供自用切結書等文件，切結僅能自用並不得作商業用途，違反規定經查獲者，得依法裁處罰鍰最高20萬元。

NCC表示，已啟動檢視相關法規是否完善，避免不肖業者以供自用名義進口未經審驗合格的電信管制射頻器材，重新檢討郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費的收費，依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。