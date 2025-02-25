里昂：產品轉換影響 微幅下調雙鴻目標價至780元
里昂於最新出具的報告中表示，雙鴻（3324）2024 年第 4 季毛利率不如預期，主要受 AI 伺服器、顯示卡 (VGA) 與筆電的產品轉換期影響，以及液冷業務營收貢獻度下降所致；同時，運輸成本上揚也使營業費用率高於預期。因此將目標價從 790 元微幅下降至 780 元，但評等依舊維持「優於大盤」。
里昂表示，展望今年首季，提供雲端服務業者（CSP）及企業用戶的 B200/GB200 液冷系統開始放量出貨，將成為雙鴻成長的主要推動力。預期營收可望季增 16%，同時在產品組合改善下，毛利率可回升至 26.3%。近期 RTX 50 系列遊戲 GPU 晶片供應短缺，導致收入認列放緩，但這有望使 2025 年第 2 季的銷售表現更佳。
里昂指出，雙鴻在大陸廣州擁有每月 3 萬片的冷板產能，以及在泰國每月 10 萬片的冷板產能；同時，歧管則於台灣每月生產 1,000-2,000 組、泰國每月生產 3,000 組。身為輝達（NVIDIA）的歧管參考設計合作夥伴，雙鴻已在 GB/B200 贏得多家 CSP 與 ODM 的訂單，目前也正為新雲端客戶開發 GB300 的液冷 CDU。
里昂認為，雙鴻強大的液冷產品組合，有望在 2025 年底或 2026 年帶來額外的營收成長空間。整體而言，預估雙鴻 2025 年的銷售額在強勁的液冷業務帶動下，年增長可達 46%。
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