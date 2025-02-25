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川普課我晶片100%關稅合理？經長吐6字 藍委怒轟：你哪國人
美國總統川普揚言對台灣晶片徵收100％關稅，國民黨立委羅智強今質詢經濟部長郭智輝該措施是否合理？郭直言「不一定不合理」，引發羅不滿大罵「你哪國人？」行政院長卓榮泰則緩頰，郭是要解釋美方政策，政府當然不希望有不公平關稅產生。
立法院新會期今天開議，議題聚焦在總預算、國際關係及貿易戰等。羅智強表示，美方很強勢，施壓烏克蘭簽署礦產協議，恐要十代烏克蘭人才能償還完畢，烏克蘭有總統澤倫斯基，中華民國有賴清德總統「清德司機」，而美方也對台灣開了三個天價協議，包含國防占國內生產毛額（GDP）10%、施壓台積電在美增量能、解決貿易逆差問題等。以今年總預算近3兆元、去年GDP25.4兆元來看，25.4兆10%就是約2.5兆元，政府一年總預算根本難以負荷。
卓榮泰表示，烏克蘭從維護國家主權角度出發，中華民國台灣也一樣，不過有高科技又多了一點點談盤籌碼，一定會站在國家最有利角度維護尊嚴及安全，也願意跟大家成為可信賴夥伴。
卓榮泰說，政府在國防占比上，目前也是僅朝3%邁進，國際間的相關要求也一定會有合理談判。卓提到，總預算是歷史新高沒錯，但不能把新增計畫2806億元都視而不見，若刪除新增項目其實與去年差不多。羅智強聽了則批，可以透過追加預算或樽節財政來解決。
羅智強還詢問，對於美方將對台灣晶片課徵100％關稅是否合理？郭智輝表示「不一定」如果50%就夠了，那就只會課50%，那主要是保住美國國內的產業；羅大驚追問，是要詢問以中華民國立場來看，郭再說「對中華民國不一定不合理」，引發羅不滿大罵「你是哪國人？」卓榮泰則是趕緊緩頰，郭是在解釋美國政策，政府一定會努力不希望也不要產生不公平的關稅。
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