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愛爾達財報／殖利率7.1%！獲利創新高 發給股東5.2元大紅包

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

運動經濟當紅，愛爾達-創（8487）公布，2024年營收14.89億元，年增54%，稅後純益1.79億元，年增31.6%，每股稅後純益6.85元，連續三年創下歷史新高。

愛爾達董事會也通過每股配發5.2元現金股利，盈餘分配率76%，愛爾達25日上漲0.3元，收73.3元，現金殖利率逼近7.1%。

愛爾達攜手中華電（2412）已經站穩台灣第一的運動轉播大平台，並積極拓展影劇及綜合台，奠定營運基本盤，2024年在巴黎奧運、世界棒球12強賽等轉播更締造史上最佳收視及廣告成績。

日前愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達例行性收入基礎持續墊高，加上重大賽事加持，未來將延續運動經濟效益，成為推升營運成長關鍵。

愛爾達營收來源包含數位內容產製暨代理（ELTA頻道及VOD隨選分潤，電視館、影像館、運動館分潤及用戶訂閱收入），用戶訂閱收入及其他平台分潤，轉授權暨代理業務，廣告業務專案，其他運動科技專案（賽事製播、影片後製、愛爾達購物網、運動科技、法說會直播）。

愛爾達近年在MOD分潤穩定成長，來自中華電信Hami Video及愛爾達ELTA TV的OTT TV 收入成長顯著，其他平台分潤也持續成長。

中華電信 運動

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