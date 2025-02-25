聯發科攜愛立信、澳洲電信 登上MWC秀5G SA商用網路

聯發科（2454）MWC2025亮點不斷，將攜手愛立信、澳洲電信秀5G SA（獨立組網）商用網路，適用直播及線上遊戲，搶攻體育場館購物中心及交通樞紐等高傳輸需求場所。

聯發科、愛立信與澳洲電信（Telstra）共同合作，於聯發科技攤位展出三方於5G SA商用網路中的下行鏈路速度突破。

此次，三方合作結合愛立信5G Advanced技術與最新的聯發科技5G測試終端裝置，充分發揮增強後的網路效能，達到9.4 Gbps的峰值下行鏈路速度；在實驗室環境且行動網路使用非商用設置的情況下，下行鏈路速度更超過10 Gbps的閾值。

愛立信表示，這項突破將有助更多用戶享受到更快的下載速度，例如更流暢的直播和線上遊戲體驗，尤其在體育場館、購物中心和交通樞紐等高需求場所。

此外，愛立信也將與台灣電信業者合作展出，攜手中華電信展出5G SA網路中部署的動態網路切片解決方案，及最新AI智慧網路管理應用，愛立信並攜手遠傳打造5G-Advanced差異化連接應用示，已於2024年12月在臺北大巨蛋舉行的大型演唱會期間，率先成功完成測試。