聯發科攜愛立信、澳洲電信 登上MWC秀5G SA商用網路
聯發科（2454）MWC2025亮點不斷，將攜手愛立信、澳洲電信秀5G SA（獨立組網）商用網路，適用直播及線上遊戲，搶攻體育場館購物中心及交通樞紐等高傳輸需求場所。
聯發科、愛立信與澳洲電信（Telstra）共同合作，於聯發科技攤位展出三方於5G SA商用網路中的下行鏈路速度突破。
此次，三方合作結合愛立信5G Advanced技術與最新的聯發科技5G測試終端裝置，充分發揮增強後的網路效能，達到9.4 Gbps的峰值下行鏈路速度；在實驗室環境且行動網路使用非商用設置的情況下，下行鏈路速度更超過10 Gbps的閾值。
愛立信表示，這項突破將有助更多用戶享受到更快的下載速度，例如更流暢的直播和線上遊戲體驗，尤其在體育場館、購物中心和交通樞紐等高需求場所。
此外，愛立信也將與台灣電信業者合作展出，攜手中華電信展出5G SA網路中部署的動態網路切片解決方案，及最新AI智慧網路管理應用，愛立信並攜手遠傳打造5G-Advanced差異化連接應用示，已於2024年12月在臺北大巨蛋舉行的大型演唱會期間，率先成功完成測試。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言