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台灣大攜手精誠 助攻企業打造偽冒反詐防禦網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）日前戰略投資精誠（6214），25日更宣布雙方結盟合作，要助攻企業打造偽冒反詐防禦網。

台灣大哥大觀察，詐騙手法推陳出新，Deepfake深度偽造技術興起，讓企業偽冒詐騙更難識破。根據內政部警政署統計，2025 年 1 月全台詐騙財產損失高達 95 億元，其中假冒企業或高層的投資詐騙尤為猖獗，對品牌聲譽造成嚴重威脅，資安韌性為企業永續ESG治理的重要一環。

台灣大認為，為協助企業從源頭阻斷詐騙，台灣大推出自主研發企業「反詐戰警」服務，25日宣布攜手精誠資訊擴大經銷體系，助攻企業打造偽冒反詐防禦網，升級企業詐騙防禦機制。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大的「反詐戰警」憑藉電信大數據與AI模型優勢，能夠在數小時內精準攔截偽冒帳號，達成近100%的偵測準確率。在網路詐騙層出不窮的時代，導入台灣大「反詐戰警」等先進的防詐服務，對企業而言已非選項，而是必須。

朱曉幸指出，截至2024年「反詐戰警」已協助上百家企業，攔截超過12萬件偽冒詐騙，並帶動2024年營收成長350%，顯示台灣AI詐騙防護市場的強勁動能。透過與精誠資訊的經銷合作，台灣大將可協助企業用戶，搭上AI資安黃金成長期，打造最全面的詐騙防禦網，強化企業資安韌性。

台灣大強調，與精誠資訊戰略結盟，將持續推動產品與服務的交叉銷售，並強化客戶導流，在銷售前中後全面整合，提供一站式整合資安解決方案，加速插旗企業用戶市場。

台灣大哥大 詐騙

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