聯邦銀採用IBM watsonx.ai進行生成式AI特訓 加速AI轉型

台灣金融服務業對於AI應用並不陌生；風險管理、精準行銷等業務已經普遍使用機器學習技術。然而，如何充分運用生成式AI加速數位轉型，是目前金融業客戶的共同目標。

聯邦商業銀行採用 IBM wastonx.ai 落實建置企業級AI的預備工作：包括強化資訊部門人員的生成式AI相關技能，培養內部種子團隊等，並舉辦設計思維工作坊，探索實際AI應用場景，顯示其對企業採用生成式AI科技的重視。聯邦銀行計畫將 IBM watsonx.ai平台應用在內部法規知識庫系統，簡化複雜流程，減少重複性的人工作業，提供更精準深入的業務洞察，提升營運效率。

由於watsonx.ai 平台具備快速處理數據、大語言模型應用、可擴展性與彈性等特色，聯邦銀行透過提示工程 (Prompt Engineering) 與實機使用watsonx.ai平台，成功完成環境建置與應用測試；並在設計思維工作坊產出多項適用於銀行的 AI 解決方案，例如智能客服、自動化風險評估、報表生成等。IBM watsonx.ai 不僅具備先進的生成式AI模型能力，並融入檢索增強生成RAG技術，使其能夠高效地結合企業內部專有資料和外部數據資源，為銀行業務場景提供決策支持。