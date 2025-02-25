vivo中高階神機V50登台 目標銷量年增三成

全球手機大廠vivo深化與德國光學大廠蔡司的合作，25日攜手蔡司推出全新「口袋潮流攝影棚」vivo V50，結合先進AI技術與頂尖光學性能，前後搭載5000萬畫素蔡司光學鏡頭，創新AI柔光影棚演算法及智慧打光技術，有感提升影像質感與人像效果，售價18,990起。vivo台灣總經理陳怡婷指出，公司樂觀看待新機銷售表現，目標銷售量年增三成，並劍指台灣中階市場市占率王寶座。

據悉，vivo V50具備6000mAh的超薄藍海大電池和90W極速閃充，提供更持久的續航力與驚人的閃充效率。AI大勢人像旗艦vivo V50推出「安可拉紅」、「冰川紫」、「緞光黑」三款時尚色，即日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機加碼贈送螢幕意外保固12個月乙次，再享早鳥限定好禮。3月3日起搭配各大電信指定資費方案，V50手機0元起。vivo同步推出智慧穿戴裝置，擁AI睡眠監測及強大續航力的vivo WATCH GT，提供「晴雲白」與「夏夜黑」雙色選擇；vivo TWS Buds無線藍牙耳機則以AI通話降噪提供高音質享受，一次提供「陶瓷白」、「宇宙藍」時尚雙色，更顯自我風格。

為讓更多V粉親臨感受vivo蔡司人像的極致魅力，即日起至3月9日vivo將high翻信義街區擴大舉辦「vivo光影潮FUN祭」，聯名時尚夯點BLAH BLAH Bar火熱開玩，日夜體驗V50街拍時尚、暢玩拍立得模式並有機會抽中全新vivo V50，週末晚間更安排人氣DJ接力嗨翻信義潮流聖地。超寵V粉的vivo也貼心款待V50續約代言人告五人粉絲哈瓜們，攜手告五人於3月6日舉辦V粉哈瓜首次零距離寵粉互動會，與幸運粉絲互動同樂，更有機會獲得專屬合影、簽名照與告五人高雄世運演唱會門票。

前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭、AI影棚級柔光環

vivo V50前後搭載全系列5000萬超高畫素蔡司光學鏡頭，後置則擁119°超廣取景範圍搭配AF自動對焦，並導入首度從X系列下放的單眼相機級防手震，同級唯一CIPA認證4.0，不但減低晃動，大大優化人像細節拍攝。承襲vivo X200旗艦系列與蔡司的合作，vivo V50復刻蔡司七大經典鏡頭風格，透過先進的演算法模擬不同的光學特性，打造七種獨特的人像虛化效果，使背景層次更自然、更藝術。蔡司多焦段人像模式提供23mm、35mm、50mm黃金人像焦段，透過絕佳的空間壓縮效果，真實呈現人眼所見的視覺比例。不論是捕捉生動特寫或紀錄街頭日常，均能精準展現完美構圖。