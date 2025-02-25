融程電擴大歐洲布局 砸2.32億元收購瑞士IPC廠
工業電腦廠融程電（3416）25日召開重大訊息記者會，宣布董事會決議擬以現金瑞士法郎635萬元，相當於新台幣2.32億元收購位於瑞士之「Primelco System Device」及「Primelco Visual Data」之50%~60%股權。融程電預計，最快將在3月簽約，第2季可認列營收，最遲也將在下半年完成相關投資作業。
Primelco System Device (簡稱PSD) 是銷售點 (POS) 系統相關產品的經銷商，產品包括印表機、無人自助POS服務系統、自動ID、顯示器、掃描器、周邊設備等。PSD往來十多年的主要客戶是瑞士領先的零售巨頭之一，貢獻PSD總收入的50%以上。
Primelco Visual Data (簡稱PVD) 是一家工業PC (IPC) 解決方案供應商，提供各種IPC相關產品觸控螢幕PC、工業顯示器、嵌入式工控機、工業通訊產品、強固型行動解決方案等。因此PVD維持長期的客戶關係，PVD為總部位於瑞士且市場遍及全球不同國家的客戶提供服務。
PSD與PVD兩者去年合計營收約新台幣8億元，獲利6千萬元。
融程電有超過30%的營業收入來自於歐洲，其中又以德國的車檢客戶為主，收購這兩家瑞士公司，除可以增加瑞士地區的營收外，尚可與PVD合作拓展歐洲其他地區的業務，創造更佳的績效。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言