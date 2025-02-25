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融程電擴大歐洲布局 砸2.32億元收購瑞士IPC廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
融程電發言人劉至原。記者吳凱中／攝影
融程電發言人劉至原。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠融程電（3416）25日召開重大訊息記者會，宣布董事會決議擬以現金瑞士法郎635萬元，相當於新台幣2.32億元收購位於瑞士之「Primelco System Device」及「Primelco Visual Data」之50%~60%股權。融程電預計，最快將在3月簽約，第2季可認列營收，最遲也將在下半年完成相關投資作業。

Primelco System Device (簡稱PSD) 是銷售點 (POS) 系統相關產品的經銷商，產品包括印表機、無人自助POS服務系統、自動ID、顯示器、掃描器、周邊設備等。PSD往來十多年的主要客戶是瑞士領先的零售巨頭之一，貢獻PSD總收入的50%以上。

Primelco Visual Data (簡稱PVD) 是一家工業PC (IPC) 解決方案供應商，提供各種IPC相關產品觸控螢幕PC、工業顯示器、嵌入式工控機、工業通訊產品、強固型行動解決方案等。因此PVD維持長期的客戶關係，PVD為總部位於瑞士且市場遍及全球不同國家的客戶提供服務。

PSD與PVD兩者去年合計營收約新台幣8億元，獲利6千萬元。

融程電有超過30%的營業收入來自於歐洲，其中又以德國的車檢客戶為主，收購這兩家瑞士公司，除可以增加瑞士地區的營收外，尚可與PVD合作拓展歐洲其他地區的業務，創造更佳的績效。

新台幣 瑞士 融程電

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