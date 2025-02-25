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vivo推出vivo V50 結合AI助理打造口袋潮流攝影棚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

vivo深化與德國光學大廠蔡司的合作，25日攜手蔡司推出全新「口袋潮流攝影棚」vivo V50，結合先進AI技術與頂尖光學性能，前後搭載5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，創新AI柔光影棚演算法及智慧打光技術，有感提升影像質感與人像效果。即日起於全台各大通路正式開賣。

vivo同步推出智慧穿戴裝置，擁AI睡眠監測及強大續航力的vivo WATCH GT，以及vivo TWS Buds無線藍牙耳機則以AI通話降噪提供高音質享受。為讓更多V粉親臨感受vivo蔡司人像的極致魅力，即日起至3月9日vivo將high翻信義街區擴大舉辦「vivo光影潮FUN祭」，聯名時尚夯點BLAH BLAH Bar火熱開玩，日夜體驗V50街拍時尚、暢玩拍立得模式並有機會抽中全新vivo V50，周末晚間更安排人氣DJ接力嗨翻信義潮流聖地。

vivo表示，vivo V50前後搭載全系列5,000萬超高畫素蔡司光學鏡頭，後置則擁119°超廣取景範圍搭配AF自動對焦，並導入首度從X系列下放的單眼相機級防手震，同級唯一CIPA認證4.0，不但減低晃動，優化人像細節拍攝。承襲vivo X200旗艦系列與蔡司的合作，vivo V50復刻蔡司七大經典鏡頭風格，透過先進的演算法模擬不同的光學特性，打造七種獨特的人像虛化效果，使背景層次更自然、更藝術。

vivo V50 看準消費者需求，AI柔光影棚演算法更進一步模擬專業攝影中的林布蘭光與蝴蝶光佈光技術，在人物側面與斜上方精準補光，營造自然光影層次，為人像增添立體感與細膩質感。無論光源如何變化，「口袋潮流攝影棚」vivo V50皆能以專業打光技術呈現。

AI大勢來襲，vivo指出，vivo致力打造縝密的AI智慧生活圈。AI相片增強技術透過演算法優化圖像細節與色彩表現，確保照片呈現極致畫質。AI 路人消除則能輕鬆快速消除背景路人，完美呈現C位主角；AI照片去背功能可精準識別人物輪廓，迅速移除雜亂背景，無痛應用於創意合成、社群分享或商務需求。vivo V50並搭載多項AI應用，如AI圈定即搜、AI錄音速記、AI螢幕翻譯，有感提升工作與日常應用，完善更智慧的行動AI生活圈。

AI vivo 蔡司

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