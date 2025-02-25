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3C產品「750元之亂」遭罵爆 NCC今證實停徵

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
3C產品「750元之亂」引爆民怨，NCC今（25）日證實停徵。聯合報系資料照
3C產品「750元之亂」引爆民怨，NCC今（25）日證實停徵。聯合報系資料照

民眾若於海外購買攝影機、藍牙耳機等無線電信設備或射頻器材需收取750元審查費，引發民怨。國家通訊傳播委員會（NCC）日前暫緩實施，被藍營質疑是緩兵之計。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢表示，NCC本來是決定暫緩，但函請財政部後，財政部尊重NCC停徵，因此NCC的決定就是停徵。

民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，2月起新增每案審查費750元，因引發民怨，日前宣布暫緩收費。

國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢時指出，NCC暫緩收取只不過是緩兵之計，民眾填寫切結書時仍須勾選同意檢驗，上面說以後還是會收。這起事件引發重大民怨，未來會不會收取、要收取多少錢，消費者還是忐忑，認為政府搶錢太過分。

卓榮泰答詢表示，他們在年後有發現這個問題，當天與NCC溝通後，由獨立機關來了解社會反應及大家希望的處置，目前支持NCC的決定。

王鴻薇追問，「目前」到底收還是不收？NCC代理主委陳崇樹答詢表示，此案依相關規費法函報財政部取得「停徵同意」，財政部也尊重NCC決定，因此不再收取費用。

王鴻薇追問陳崇樹「確定不收對不對？」陳崇樹表示，之前函報是暫緩收取，但財政部回函是尊重NCC停徵。卓榮泰補充，原本NCC決定是暫緩，但函請財政部後，是尊重NCC停徵的決定，所以NCC決定停徵。但還是要尊重獨立機關。

王鴻薇再問，按照NCC的意思，就是不收了？陳崇樹答「是」。王鴻薇也要求NCC以新聞稿或文字方式告知消費者，因民眾至今仍有疑慮，擔心將來會再恢復收取費用。

卓榮泰表示，當初原意是阻止非法網購，也是立法院的建議，還是要請NCC延役防弊措施，但不以收費當作起碼的方式。

立法院今天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告。記者胡經周／攝影
立法院今天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告。記者胡經周／攝影

NCC 王鴻薇 陳崇樹

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