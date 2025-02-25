聽新聞
0:00 / 0:00
3C產品「750元之亂」遭罵爆 NCC今證實停徵
民眾若於海外購買攝影機、藍牙耳機等無線電信設備或射頻器材需收取750元審查費，引發民怨。國家通訊傳播委員會（NCC）日前暫緩實施，被藍營質疑是緩兵之計。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢表示，NCC本來是決定暫緩，但函請財政部後，財政部尊重NCC停徵，因此NCC的決定就是停徵。
民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，2月起新增每案審查費750元，因引發民怨，日前宣布暫緩收費。
國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢時指出，NCC暫緩收取只不過是緩兵之計，民眾填寫切結書時仍須勾選同意檢驗，上面說以後還是會收。這起事件引發重大民怨，未來會不會收取、要收取多少錢，消費者還是忐忑，認為政府搶錢太過分。
卓榮泰答詢表示，他們在年後有發現這個問題，當天與NCC溝通後，由獨立機關來了解社會反應及大家希望的處置，目前支持NCC的決定。
王鴻薇追問，「目前」到底收還是不收？NCC代理主委陳崇樹答詢表示，此案依相關規費法函報財政部取得「停徵同意」，財政部也尊重NCC決定，因此不再收取費用。
王鴻薇追問陳崇樹「確定不收對不對？」陳崇樹表示，之前函報是暫緩收取，但財政部回函是尊重NCC停徵。卓榮泰補充，原本NCC決定是暫緩，但函請財政部後，是尊重NCC停徵的決定，所以NCC決定停徵。但還是要尊重獨立機關。
王鴻薇再問，按照NCC的意思，就是不收了？陳崇樹答「是」。王鴻薇也要求NCC以新聞稿或文字方式告知消費者，因民眾至今仍有疑慮，擔心將來會再恢復收取費用。
卓榮泰表示，當初原意是阻止非法網購，也是立法院的建議，還是要請NCC延役防弊措施，但不以收費當作起碼的方式。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言