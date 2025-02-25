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影／聯發紡織竹北廠熄燈 緯創進駐打造AI產業基地

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員蔡蕥鍹指出，緯創接手後，未來如何規畫發展值得密切關注，隨著勝利國中、鄰近商辦與住宅大樓相繼完工，竹北核心區的產業轉型刻不容緩。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹指出，緯創接手後，未來如何規畫發展值得密切關注，隨著勝利國中、鄰近商辦與住宅大樓相繼完工，竹北核心區的產業轉型刻不容緩。圖／蔡蕥鍹提供

在台灣橫跨專業假撚及染整事業領域的聯發紡織，過去曾多次因空汙及噪音問題影響當地民眾生活品質，昨無預警宣布竹北廠停產，廠房轉租緯創，49名勞工終止勞動契約，原址經新竹縣政府媒合，將由緯創資通（Wistron）進駐。

新竹縣產發處指出，2023年間議員蔡蕥鍹接獲民眾反映希望聯發紡織竹北廠考量周邊居民生活品質能夠進行企業轉型，縣府了解民眾訴求後，積極尋求企業合作夥伴，經一年半努力，終於在今年2月24日確定由緯創資通決定進駐，以推動人工智慧（AI）技術發展，讓竹北正式邁向智慧產業時代。

新竹縣長楊文科也說，這次聯發紡織竹北廠成功轉型，不僅符合居民期待，也為竹北的智慧產業帶來新氣象，也是竹北產業升級的重要里程碑，隨著緯創資通的進駐，竹北智慧產業園區將吸引更多高科技投資，進一步奠定新竹縣為國內AI產業核心基地的地位。

推動轉型的新竹縣議員蔡蕥鍹表示，早在數年前她關注大享環境議題開始，就希望該區的聯發紡織、中國砂輪儘速思考轉型及遷廠評估。由於成壠重劃區近年有大量人口遷入，煙囪林立的傳統產業，無可避免會有汙染物的排放，影響附近民眾居住品質，她衷心期盼新產業能帶動竹北智慧科技發展，改善民眾生活環境。

「我們不只是要求廠方轉型」，蔡蕥鍹指出，緯創接手後，未來如何規畫發展值得密切關注，隨著勝利國中、鄰近商辦與住宅大樓相繼完工，竹北核心區的產業轉型刻不容緩。她將持續監督後續土地利用與招商計畫，確保未來產業發展符合智慧城市定位，真正提升市民生活品質。

蔡蕥鍹也說，當時產發處長陳偉志建議廠區應透過都市計畫通盤檢討變更為住宅區，另可依據「產業創新條例」報編為智慧園區，從事研發設計基地，未來進駐廠商將依據產創條例享有技術研發、投資扺減、引進外籍高階技術人士之優惠與補助，符合新竹縣科技智慧城定位。

新竹縣產發處指出，2023年間議員蔡蕥鍹接獲民眾反映希望聯發紡織竹北廠考量周邊居民生活品質能夠進行企業轉型，經一年半努力，終於在今年2月24日確定由緯創資通決定進駐。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣產發處指出，2023年間議員蔡蕥鍹接獲民眾反映希望聯發紡織竹北廠考量周邊居民生活品質能夠進行企業轉型，經一年半努力，終於在今年2月24日確定由緯創資通決定進駐。圖／蔡蕥鍹提供
在台灣橫跨專業假撚及染整事業領域的聯發紡織，過去曾多次因空汙及噪音問題影響當地民眾生活品質，昨無預警宣布竹北廠停產，改由緯創資通進駐。圖／新竹縣政府提供
在台灣橫跨專業假撚及染整事業領域的聯發紡織，過去曾多次因空汙及噪音問題影響當地民眾生活品質，昨無預警宣布竹北廠停產，改由緯創資通進駐。圖／新竹縣政府提供

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