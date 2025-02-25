AI 應用加速落地 投資市場聚焦相關領域發展

上周馬斯克旗下人工智慧公司「xAI」推出新的AI聊天機器人「Grok 3」，並標榜這是「地表最聰明的AI」，AI模型的計算能力相較前一代至少提升10倍以上，具備更強大的思考能力、推理能力、計算能力，並導入全新DeepSearch技術，一推出即造成市場轟動，專家預期將帶動AI應用領域再更上一層樓。自從先前DeepSeek推出後，AI算力成本降低，加速AI應用的落地，近期又因Grok 3 問世，使投資市場更加關注AI軟體、智能駕駛、機器人、AI手機、AI筆電、生技等應用領域的發展。

近期AI應用公司成為盤面關注重點，其中Palantir股價自2025年以至2月21日已勁揚34.85%，這家AI數據整合及分析公司將馬斯克的AI聊天機器人Grok加入自家AI平台，應用於國防、無人機和其他商業解決方案。當馬斯克推出Grok 3後，最受惠者莫過於Palantir，未來很有可能進一步跨足智能駕駛、機器人等領域，在AI應用領域大放異彩。

目前在台灣若想投資AI應用公司，最方便的方式是投過追蹤相關美國科技股的ETF參與。建議投資人觀察ETF成分股內容，挑選AI應用比重較高的，舉例永豐美國科技ETF（00886），其所持有的成分股中，有超過五成權重和AI應用相關，例如Apple (AI手機)、Intuitive Surgical (手術機器人)、Beam Therapeutics (AI生技公司) 等，並且將Palantir列為第一大持股，精準參與美國AI應用的相關行情。