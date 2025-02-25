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世界董座方略：不會因美方祭出高關稅赴美設廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界先進董事長方略。本報資料照片
世界先進董事長方略。本報資料照片

世界先進（5347）今日召開法說會，釋出首季營收因供應鍵提早備貨，將季增中低個位數。世界先進董事長方略並針對法人關注美國總統川普祭出高關稅後，強調不會因此前往美國設廠，現有在新加坡擴建及台廠投入研發新技術的計畫也不會改變。

世界先進法說會由方略、世界先進總經理尉濟時、世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭以及世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞共同主持。

世界預估預估本季晶圓出貨量季成長8%至10%，平均售價則較上季下降4%至6%，毛利率估將在29%至31%之間，毛利率可望呈現季增0.3個百分點以上。

世界先進在法說會前已公布去年第4季純益18.47億元，單季資本支出約57億元，單季每股稅後純益約1.03元，低於前一季1.29元和去年同期1.44元。去年全年純益70.46億元，年減少4.4%，全年每股純益4.16元，低於2023年4.43元。

展望未來，尉濟時說，客戶需求經過去年底的庫存調整後逐步恢復。中國大陸刺激政策擴大和供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，世界先進預測2025年第1季晶圓出貨量季成長8% 至 10%，平均售價較上季下降 4% 至 6%，毛利率估將在29%至31%之間。此外，世界先進與客戶洽談後預計將在2025年第1季認列營收2%的額外LTA 收入。

世界先進統計，去年第4季電源管理IC營收占比71%，持續居最大宗，並持續季成長。

世界先進 法說會

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