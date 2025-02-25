快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

世界先進法說會／估首季出貨季增8% 供應鏈因應關稅提前拉貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）25日召開法說會，世界先進預估，客戶庫存調整後需求提升以及供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，世界先進預測2025年第1季晶圓出貨量季成長 8% 至 10%，平均售價則較上季下降 4% 至 6%，毛利率估將在29%至31%之間，毛利率可望呈現季增0.3個百分點以上。

世界先進董事長暨策略長方略、世界先進總經理尉濟時、世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭以及世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席線上法說會。

展望未來，尉濟時說，由於客戶需求經過去年底的庫存調整後逐步恢復。此外，中國大陸刺激政策擴大和供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，世界先進預測2025年第1季晶圓出貨量季成長 8% 至 10%，平均售價較上季下降 4% 至 6%，毛利率估將在29%至31%之間。

同時，尉濟時說，世界先進與客戶洽談後預計將在2025年第1季認列營收2%的額外LTA 收入。

世界先進統計，去年第4季電源管理IC營收占比71%，持續居最大宗，並持續季成長。

世界先進法說會前已公布財報，公司結算去年第4季淨利18.47億元，單季資本支出約57億元，單季每股稅後純益約1.03元較前一季1.29元與去年同期1.44元下降。去年全年淨利約70.46億元，年減少4.4%，全年累計每股稅後純益則約4.16元，低於2023年4.43元。

世界先進原先估計2024年第4季晶圓出貨量季減少10%-12%實際季減10%，均價季增3-5%實際季增4%，該季毛利率28.7%符合預估27-29%之間。

世界先進 毛利率

延伸閱讀

選舉塵埃落定 英、印重啟貿易談判

川普擬啟動加墨25%關稅 車用零件台廠多項措施因應

影／經濟部高層訪美溝通關稅 郭智輝：蒐集情報給談判單位

緯創再擴大墨國產能 林憲銘：25%關稅議題會一直懸著

相關新聞

「臺澎三號」海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

數位發展部今（25）接獲中華電信通報，「臺澎三號」海纜發生全斷障礙。為疏解斷纜可能影響，數發部即請中華電信緊急調度訊務至...

美國要求台積電擴大投資、救援英特爾？財經專家：最壞狀況是這個

近期台積電可能入股英特爾相關傳聞不斷，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，無論美國對半導體加稅或要求台積電擴大投資，原則上問...

搶攻AI晶片市場 國研院攜旺宏研發高密度高頻寬記憶體

隨著AI的快速發展，人工智慧產品已廣泛使用在百工百業及各種情境之下，而其中負責儲存資料的隨機存取記憶體（Random A...

國研院與旺宏合作開發新型高密度、高頻寬3D動態隨機存取記憶體

國家實驗研究院台灣半導體研究中心上午宣布攜手記憶體製造大廠旺宏，開發出具體積小（高密度）、高頻寬、能耗低、耐用度高等優勢...

矽品攜手興大升級先進測試設備 共創高頻封測技術未來

國際封測大廠矽品精密25日宣布，捐贈中興大學天線電波測試設備，強化學界在5G毫米波(mmWave)及未來6G次太赫茲(S...

台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

近期海纜斷裂事故頻傳，數位發展部今天接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，中華電信已立刻依標準作業程序通報海洋委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。