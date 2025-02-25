基隆新北24日網路傳災情 遠傳：光纖遭人為破壞

遠傳電信24日晚間傳出行動網路異常，遠傳表示，基地台接回機房的光纖網路於24日深夜遭人為破壞，造成部分位於基隆、新北地區用戶無法使用電話及行動上網服務，經搶修後，已於今天凌晨全數恢復服務。

遠傳電信24日晚間傳出網路異常，許多用戶在網路社群平台回報「手機網路突然斷掉」，發生無法上網狀況，影響區域多在基隆附近。

遠傳表示，由於遠傳光纖網路於24日深夜遭人為破壞，造成部分位於基隆、新北地區用戶無法使用電話及上網服務，已立即透過調整鄰近基站訊號、光纖調度進行支援。

遠傳表示，經搶修後已於今天凌晨全數恢復服務，對於造成用戶的不便，深感歉意。