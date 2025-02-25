微星推出全新伺服器平台 支援 Intel Xeon 6處理器

微星（2377）25日發布全新伺服器平台，採用最新Intel Xeon 6 處理器，涵蓋效能核心（P-core），兼顧極致運算效能與卓越能源效率。專為高密度運算、靈活擴展與高效運行設計，這些平台能夠提供卓越的處理效能、動態工作負載調整與最佳化的能源效率，為AI應用、現代資料中心與雲端運算提供強大支援，協助企業降低總擁有成本（TCO），並提升基礎架構效率與資源利用率。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示：「隨著各行業加速數據驅動轉型，企業需要的不僅是強勁的運算效能，更要兼具靈活性與永續性。我們的Intel Xeon 6伺服器平台憑藉高核心擴展性、能源效率優化與動態工作負載調整，幫助企業提升計算密度、簡化基礎架構，並以更快、更高效的方式回應市場需求。」

微星CX170-S5062、CX270-S5062與CX271-S3066企業級伺服器，基於OCP Datacenter Modular Hardware System（DC-MHS）架構，提供卓越效能、無縫擴展性與最佳化能源效率。支援Intel Xeon 6500/6700 P-core處理器，最高350W TDP，滿足資料中心的高效能運算需求。

CX170-S5062：1U單路伺服器，專為高密度、空間受限環境設計，支援 32組DDR5 DIMM插槽，提供卓越的記憶體擴展能力，適用於雲端運算與資料分析。儲存方面支援最多12個U.2 NVMe插槽，並提供E1.S與M.2 NVMe擴展選項，可靈活配置存儲。其輕巧型設計可最大化機架空間使用率，適合邊緣資料中心與超大規模部署。

CX270-S5062：2U雙路伺服器，針對大容量儲存與PCIe擴展進行最佳化。與CX170-S5062相同，支援32組DDR5 DIMM插槽，更大的機箱設計可容納最多24個U.2 NVMe插槽，提升儲存密度，適用於大規模資料處理。此外，提供2個雙寬PCIe 5.0 x16插槽，支援最高400W加速卡，適用於AI、HPC及高吞吐數據應用，並具備靈活的PCIe擴展能力，可搭載高效能網路卡、儲存控制器與其他加速卡，適用於多元企業應用。

CX271-S3066：2U單路伺服器，專為Intel Xeon 6500/6700 P-core處理器設計，支援高達136條PCIe通道，提供卓越的I/O擴展能力。搭載16組DDR5 DIMM插槽，適合高PCIe頻寬與高效記憶體需求。具備FHFL雙寬PCIe 5.0 x16插槽，支援最高400W加速卡，可搭載最多24個U.2 NVMe插槽，適用於AI推論、虛擬化與雲端應用。

微星CD270-S3061-X4與CD270-S3061-X2多節點伺服器，專為 高效能與節能運行設計。統一基於2U機箱架構，支援單路Intel Xeon 6500/6700 P-core處理器，提供卓越的運算密度與散熱效率。每個節點皆配備1U或2U Extended Volume Air Cooling（EVAC）CPU散熱器，確保在高密度運算環境下維持穩定效能。

CD270-S3061-X4：2U四節點高密度伺服器，支援4個獨立節點，各節點支援Intel Xeon 6500/6700 P-core處理器，支援16組DDR5 DIMM插槽及3個U.2 NVMe插槽。透過1U EVAC CPU散熱設計，實現高效散熱，適用於雲端與超大規模運算環境，無需額外PCIe擴展功能。

CD270-S3061-X2：2U雙節點伺服器，兼顧運算效能與擴展能力，每個節點支援Intel Xeon 6500/6700 處理器與16組DDR5 DIMM插槽，儲存配置6個U.2 NVMe插槽，另可選配8個E1.S硬碟槽，提供更高儲存密度。具備PCIe 5.0 x16擴展插槽，並採用2U EVAC CPU散熱設計，適用於需要高運算能力與靈活PCIe擴展的資料中心應用。