美國要求台積電擴大投資、救援英特爾？財經專家：最壞狀況是這個

近期台積電可能入股英特爾相關傳聞不斷，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，無論美國對半導體加稅或要求台積電擴大投資，原則上問題都不大，比較棘手的是救援英特爾，因為兩者具有競爭性，未來無論入股或合資、合併，對台積電都是弊大於利，不但風險性較大，且台積電會有核心關鍵技術外洩風險。

如果美國要求台積電擴大投資，劉佩真表示，台積電首要選項是以獨資設立先進封裝廠，金額沒有晶圓廠那麼大，但製程重要性高，如果美國本身無法有足夠封裝產能供應，缺少此一環節，台積電設封裝廠可滿足川普要求在地化生產線。

劉佩真說，若台積電在美國亞利桑那州設立第四廠，補貼又變少，如果台積電能維持獨立性及中立性，先進製程高度競爭力，因為有大單產能利用率佳，且成本可以順利轉嫁，可以填補新增的成本。

她也說，比較棘手是是美方若要求台積電支援英特爾，因為二者在晶圓代工具有競爭性，英特爾全球有15座廠，無論未來台積電是入股或合資、合併，對台積電都是弊大於利。她說，兩者先進製程相容性低，且一家純代工，一家經營各種業務，近期英特爾內部也有反對聲浪，如果台積電真要救援英特爾，要耗費很大心力與成本，尤其英特爾就是競爭對手，可能造成台積電核心關鍵技術外洩風險。

至於川普的關稅戰，劉佩真表示，如果川普要對半導體加稅，台積電目前在全球產業地位是獨一無二無可取代，特別是先進製程及三奈米、二奈米，即使被課關稅也有強大議價能力可以轉嫁給美國企業，也可以持續得到全球重量級大廠訂單。

台經院院長張建一表示，台灣出口到美國的半導體晶片比重不高，而且半導體很難課稅，除非所有終端商品都課。川普提出的各種策略，繞來繞去都是劍指中國大陸，都是先講大話先威嚇，要求對手夥伴做一些事配合美國，然後過一段時間可能就找台階下，他判斷對加拿大、墨西哥一個月課稅衝擊期後就不會課，因為川普給時間一個月，最近又要求墨西哥對中國課稅，日本及南韓也開始對中國課稅，這都是川普帶頭同時要求聯盟共同對抗中國，因為光靠美國力量不夠，通過這些過程確認是否為美國盟友。

張建一表示，川普的對等關稅是互惠的意思，例如美國進口關稅平均2.5%，但美國出口到其他國家關稅都高於2.5，%所以要求出口國家降稅，例如美國出口到南韓關稅8%，美國一定會要求韓國降稅，台灣也會面臨相同問題，台灣對進口汽車關稅17.5%是個問題。