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矽品攜手興大升級先進測試設備 共創高頻封測技術未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
捐贈儀式由中興大學研發長宋振銘(左)與矽品副總經理王愉博(右)共同主持。矽品提供
捐贈儀式由中興大學研發長宋振銘(左)與矽品副總經理王愉博(右)共同主持。矽品提供

國際封測大廠矽品精密25日宣布，捐贈中興大學天線電波測試設備，強化學界在5G毫米波(mmWave)及未來6G次太赫茲(Sub-THz)天線封裝(AiP)領域的研究與教學應用。此舉將使學生在學期間能夠接觸到產業級測試環境，並透過產學協作布局6G技術人才培育。

隨著人工智慧(AI)技術的迅速發展，AI被視為提升未來6G高速資料傳輸速率及解決高能耗需求的關鍵技術，且先進封裝測試在產業中的重要性日益增加，國際封測大廠矽品精密在此領域的影響力愈發顯著。

今天的捐贈儀式，由矽品精密副總經理王愉博與中興大學研發長宋振銘共同主持。

王愉博指出，矽品長期投入技術與人才發展，除推動學研合作，亦提供企業導師計畫，與興大材料科學與工程學系合作開辦半導封測實務課程，讓學生累積業界經驗。

此次捐贈不僅為產學合作搭建更堅實的橋樑，更進一步推動台灣在6G時代的技術競爭力，為台灣半導體與通訊產業培育高階技術人才。

王愉博強調，隨著5G、6G無線通訊技術的發展，AiP已成為高頻封裝的關鍵技術，確保天線性能與訊號完整性至關重要。

矽品捐贈的天線電波測試設備，整合高精度擺臂與轉盤控制，具備1°定位解析度，可進行半球面3D天線訊號量測，完整評估天線封裝基板內的傳輸特性，此高精度測試設備能提升毫米波與AiP驗證能力，深化學研能量接軌產業。

該設備目前可支援28GHz/39GHz 5G毫米波行動通訊、60GHz無線電與手勢雷達、77GHz汽車雷達等應用，並可升級放大器與接收模組，擴展至100GHz-300GHz 6G Sub-THz AiP測試，將產業級測試設備導入學界，加速新一代無線通訊技術的研究與驗證。

宋振銘說，設備將應用於中興大學電子材料、封裝構裝、無線通訊等相關課程與專題實驗，學生可透過材料選用、構裝設計與天線訊號分析等實作訓練，深入理解不同製程對高頻訊號的影響，培養符合產業需求的技術能力。

王愉博表示：「高頻封裝測試能力是5G/6G時代及未來產業的核心關鍵，矽品此次捐贈的設備，將協助學生掌握最新測試技術，縮短學用落差，未來能無縫銜接產業需求，加速半導體封測領域人才培育。」

6G 封測 矽品

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