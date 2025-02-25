台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

近期海纜斷裂事故頻傳，數位發展部今天接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，中華電信已立刻依標準作業程序通報海洋委員會海巡署，請求海巡署協助調查斷纜原因。

數位發展部表示，為了疏解台澎3號斷纜可能影響，已請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，確保台灣與澎湖、金門之間通訊不受影響，保持正常運行，並請中華電信協調海纜船納入排程以加速修復台澎3號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，114年2月25日凌晨3時3分，台澎3號海纜位於台南北門14.7公里處發生全斷障礙。

為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且台灣澎湖、金門之間還有台澎2號、澎金3號及台金2號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度海纜通訊，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務，移轉至其他海纜。

同時，數發部也請中華電信協調已於2月2日抵達高雄的海纜船，於台馬3號、台馬2號海纜維修完畢後，立即進行台澎3號海纜的修復工作。

根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，台馬3號海纜及台馬2號海纜最快分別於2月底及3月底完成修復。

此外，數發部已報請行政院核定，台灣14條國際海纜及10條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI），未來數發部將秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。