快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

中央社／ 台北25日電

近期海纜斷裂事故頻傳，數位發展部今天接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，中華電信已立刻依標準作業程序通報海洋委員會海巡署，請求海巡署協助調查斷纜原因。

數位發展部表示，為了疏解台澎3號斷纜可能影響，已請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，確保台灣與澎湖、金門之間通訊不受影響，保持正常運行，並請中華電信協調海纜船納入排程以加速修復台澎3號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，114年2月25日凌晨3時3分，台澎3號海纜位於台南北門14.7公里處發生全斷障礙。

為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且台灣澎湖、金門之間還有台澎2號、澎金3號及台金2號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度海纜通訊，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務，移轉至其他海纜。

同時，數發部也請中華電信協調已於2月2日抵達高雄的海纜船，於台馬3號、台馬2號海纜維修完畢後，立即進行台澎3號海纜的修復工作。

根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，台馬3號海纜及台馬2號海纜最快分別於2月底及3月底完成修復。

此外，數發部已報請行政院核定，台灣14條國際海纜及10條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI），未來數發部將秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

中華電信 數發部 海纜

延伸閱讀

海纜破壞頻傳 歐盟推行動計畫強化「海纜外交」

【重磅快評】台馬海纜又斷了 政府不能不思考對策

中華電加碼海纜投資

【重磅快評】海纜遭破壞台灣應對最軟弱

相關新聞

施崇棠親征 GTC！華碩宣布：AI POD 伺服器解方3月出貨

NVIDIA® GTC大會（GPU Technology Conference）預計下個月在美國聖荷西盛大登場，而入列「...

慧榮總座苟嘉章：整體景氣6月復甦 下半年NAND或可能缺貨

NAND控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章今日受訪時表示，受惠邊緣AI應用真正落地並百花齊放，全球景氣可望6月起緩步復甦，下半...

美國要求台積電擴大投資、救援英特爾？財經專家：最壞狀況是這個

近期台積電可能入股英特爾相關傳聞不斷，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，無論美國對半導體加稅或要求台積電擴大投資，原則上問...

台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

近期海纜斷裂事故頻傳，數位發展部今天接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，中華電信已立刻依標準作業程序通報海洋委員...

神達旗下神雲科技 發布新一代 AI 伺服器陣容

神達（3706）子公司神雲科技25日宣布推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器的伺服器和主機板。這些...

國研院半導體中心與旺宏合作開發新型3D動態隨機存取記憶體

國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（簡稱國研院半導體中心）今日宣布與記憶體製造大廠旺宏合作，開發出「新型高密度、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。