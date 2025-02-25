神達旗下神雲科技 發布新一代 AI 伺服器陣容
神達（3706）子公司神雲科技25日宣布推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器的伺服器和主機板。這些專為運算密集型工作負載而設計的處理器，提供相較於通用型處理器兩倍的效能，特別適合人工智慧與高性能運算相關的各種工作。
神雲科技本次推出新產品陣容涵蓋人工智慧與高性能運算伺服器、通用型運算伺服器、儲存伺服器及伺服器級主機板。
神雲科技總經理黃承德表示，十多年來，神雲科技一直與英特爾合作推動伺服器技術的發展，為人工智慧和高性能運算（HPC）提供最先進的優化解決方案。藉由整合最新的Intel Xeon 6 P-core處理器，神雲伺服器可以實現突破性的人工智慧運算效能，提高運算效率，並將雲端運算業務擴展到新的高度。這些創新技術為我們的客戶提供了絕佳的競爭優勢，使搭載Intel Xeon 6 P-core處理器的系統，能以卓越的性能和優化的總體擁有成本，面對嚴苛的工作負載挑戰。
Intel Xeon產品資深研究員Ronak Singhal指出，藉由增加的核心數、更快的記憶體和每個核心內建的AI加速器，Intel Xeon 6 P-core處理器可提供從邊緣運算到雲端資料中心面對大量AI應用所需的運算效能。與任何其他通用型處理器相比，這些處理器提升並優化了每個核心的性能，為人工智慧、高性能運算和資料服務等運算密集型工作負載提供無與倫比的性能。
神雲科技新一代伺服器支援Intel Xeon 6700P/ 6500P系列處理器，提供多達86個內核和88條PCIe 5.0通道。Intel Xeon 6700P/ 6500P專為主流企業應用而設計，擴展至8通道記憶體架構，並支援多達64條CXL 2.0通道。這種模組化SoC架構使企業能夠利用共享平台，同時優化高效能與效率導向的工作負載。
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