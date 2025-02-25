快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

神達旗下神雲科技 發布新一代 AI 伺服器陣容

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神達子公司神雲科技25日宣布推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器的伺服器和主機板。圖／神雲提供
神達子公司神雲科技25日宣布推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器的伺服器和主機板。圖／神雲提供

神達（3706）子公司神雲科技25日宣布推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器伺服器和主機板。這些專為運算密集型工作負載而設計的處理器，提供相較於通用型處理器兩倍的效能，特別適合人工智慧與高性能運算相關的各種工作。

神雲科技本次推出新產品陣容涵蓋人工智慧與高性能運算伺服器、通用型運算伺服器、儲存伺服器及伺服器級主機板。

神雲科技總經理黃承德表示，十多年來，神雲科技一直與英特爾合作推動伺服器技術的發展，為人工智慧和高性能運算（HPC）提供最先進的優化解決方案。藉由整合最新的Intel Xeon 6 P-core處理器，神雲伺服器可以實現突破性的人工智慧運算效能，提高運算效率，並將雲端運算業務擴展到新的高度。這些創新技術為我們的客戶提供了絕佳的競爭優勢，使搭載Intel Xeon 6 P-core處理器的系統，能以卓越的性能和優化的總體擁有成本，面對嚴苛的工作負載挑戰。

Intel Xeon產品資深研究員Ronak Singhal指出，藉由增加的核心數、更快的記憶體和每個核心內建的AI加速器，Intel Xeon 6 P-core處理器可提供從邊緣運算到雲端資料中心面對大量AI應用所需的運算效能。與任何其他通用型處理器相比，這些處理器提升並優化了每個核心的性能，為人工智慧、高性能運算和資料服務等運算密集型工作負載提供無與倫比的性能。

神雲科技新一代伺服器支援Intel Xeon 6700P/ 6500P系列處理器，提供多達86個內核和88條PCIe 5.0通道。Intel Xeon 6700P/ 6500P專為主流企業應用而設計，擴展至8通道記憶體架構，並支援多達64條CXL 2.0通道。這種模組化SoC架構使企業能夠利用共享平台，同時優化高效能與效率導向的工作負載。

Intel 伺服器 處理器

延伸閱讀

自己人打自己人？DeepSeek大熱遭搶註商標 當局發聲了

蘋果高階系列新品出擊 鞏固市場

就市論勢／AI、自駕機器人 吸睛

不受DeepSeek出世影響 法人看好這五檔後續有望受惠

相關新聞

施崇棠親征 GTC！華碩宣布：AI POD 伺服器解方3月出貨

NVIDIA® GTC大會（GPU Technology Conference）預計下個月在美國聖荷西盛大登場，而入列「...

慧榮總座苟嘉章：整體景氣6月復甦 下半年NAND或可能缺貨

NAND控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章今日受訪時表示，受惠邊緣AI應用真正落地並百花齊放，全球景氣可望6月起緩步復甦，下半...

台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

近期海纜斷裂事故頻傳，數位發展部今天接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，中華電信已立刻依標準作業程序通報海洋委員...

神達旗下神雲科技 發布新一代 AI 伺服器陣容

神達（3706）子公司神雲科技25日宣布推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器的伺服器和主機板。這些...

國研院半導體中心與旺宏合作開發新型3D動態隨機存取記憶體

國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（簡稱國研院半導體中心）今日宣布與記憶體製造大廠旺宏合作，開發出「新型高密度、...

聯發科再推出三款智慧型手機晶片 壯大天璣系列陣容

聯發科今日宣布發表三款最新超高能效晶片組天璣7400、天璣7400X與天璣6400。天璣7400及天璣7400X為消費者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。