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施崇棠親征 GTC！華碩 AI POD 伺服器解決方案三月出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
NVIDIA GTC大會預計下個月在美國聖荷西盛大登場，華碩提前暖身，搶先啟動前哨戰，宣布旗下ASUS AI POD三月起正式進入量產出貨。華碩／提供
NVIDIA GTC大會預計下個月在美國聖荷西盛大登場，華碩提前暖身，搶先啟動前哨戰，宣布旗下ASUS AI POD三月起正式進入量產出貨。華碩／提供

NVIDIA GTC大會(GPU Technology Conference)預計下個月在美國聖荷西盛大登場，而入列「鑽石級」贊助商的華碩（2357），將由董事長施崇棠率隊出擊，持續深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」發展策略，於活動中完整展示各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等一應俱全的AI / IoT解決方案，打造智慧新未來！為此，華碩更提前暖身，搶先啟動前哨戰，宣布旗下ASUS AI POD三月起正式進入量產出貨。

同時，為提供更卓越的使用體驗，華碩另推出概念驗證(Proof of Concept, POC)服務，並適合採用NVIDIA Blackwell平台的ASUS AI POD，創新者和企業可藉此充分發揮AI和深度學習的無限潛能，實現各種靈感創意與尖端應用。

ASUS AI POD內建72個NVIDIA GB200 NVL72晶片，不僅大幅增進即時推論效能達30倍，透過無縫整合CPU、GPU及交換器，還能提供超快速、低延遲的通訊；再加上第五代NVIDIA NVLink互連技術，傳輸更流暢出色。

此外，AI POD亦支援先進冷卻組合，包括：液對氣(Liquid to Air)、液對液(Liquid to Liquid)，以維持系統穩定運作，是訓練兆級參數語言模型，或執行即時AI推論等任務的理想首選。

全新ASUS AI POD的CPU / GPU散熱板、冷卻液分配裝置皆經過精心打造，可降低耗電量，提升資料中心的電力使用效率(PUE)，搭配重塑AI基礎架構的全方位服務模式，涵蓋設計、建置到實作、測試及部署等各種作業，除了擁有絕佳的雲端相容性，還能確保客製化解決方案加速上市，強化客戶產品競爭力，共創雙贏！

AI NVIDIA 華碩

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