HPE 推出首款 NVIDIA Grace Blackwell 系統 GB200 NVL72

Hewlett Packard Enterprise（HPE）25日宣布，首批採用NVIDIA Blackwell架構的解決方案—NVIDIA GB200 NVL72已正式出貨。這款機架級系統採用先進的直接液冷技術，專為服務供應商與大型企業打造，能夠快速部署超大規模且複雜的AI叢集，並優化效率與效能。

HPE高效能運算與AI基礎架構解決方案部門資深副總裁暨總經理Trish Damkroger表示，為確保系統具備卓越的擴展性、極致效能及快速部署能力，AI服務供應商與大型企業的AI模型開發者正面臨龐大壓力，HPE建置全球最快的三部直接液冷系統，並透過業界領先的專業服務，為客戶提供更低的標記訓練成本（cost per token）及頂級效能。

NVIDIA GB200 NVL72採用共享記憶體、低延遲架構，並搭載最新GPU技術，可在單一記憶體空間內支援超過兆級參數的超大型AI模型。GB200 NVL72可無縫整合NVIDIA CPUs、GPUs、運算與交換器模組、網路與軟體，並支援NVIDIA軟體應用程式，為生成式 AI（GenAI）模型訓練與推論等高度平行運算工作負載提供極致效能。

NVIDIA企業平台部門副總裁Bob Pette表示，隨著功耗與運算需求持續攀升，工程師、科學家與研究人員需要頂尖的液冷技術來應對挑戰，在HPE與NVIDIA的長期合作基礎上，HPE首批搭載NVIDIA GB200 NVL72的系統將助力服務供應商與大型企業有效建置、部署與擴展大型AI叢集。

面對不斷攀升的功耗需求與資料中心密度變化，HPE憑藉50年的液冷技術專業，協助客戶快速部署複雜液冷環境，並建構完整的基礎架構支援系統。這些豐富經驗使HPE成功打造八部名列Green500排行榜前15名的最節能超級電腦。HPE亦是直接液冷技術領域的領先企業，並建置全球十大最快超級電腦中的七部系統。