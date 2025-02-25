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慧榮總座苟嘉章：整體景氣6月復甦 下半年NAND或可能缺貨

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮總經理苟嘉章，預估景氣6月復甦。圖／本報系資料照片
慧榮總經理苟嘉章，預估景氣6月復甦。圖／本報系資料照片

NAND控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章今日受訪時表示，受惠邊緣AI應用真正落地並百花齊放，全球景氣可望6月起緩步復甦，下半年會比上半年好，明年還會更好。他強調，智慧型手機市況比預期還要好，AI PC明年可望引爆換機潮，長線看好機器人的數量。

苟嘉章認為，隨景氣在第2季末復甦，也為記憶體產業捎來正面消息。應用在大語言模型訓練和地端邊緣應用的儲存型記憶體（NAND Flash）在主要大廠減產效應發酵下，近期已見合約價格不再探底，在今年預估位元供給增幅僅18%到20%，隨需求升溫，預料6月可見價格反彈上揚，下半年甚至可能缺貨。

至於DRAM產業，同樣也會受惠景氣回溫，回復較健康局面，不過受到中國大陸合肥長鑫持續擴張產能，且切入LPDDR4 DRAM，且注意是否帶給三大廠較大競爭壓力。

苟嘉章表示，全球經濟走弱，造成工業端和消費端需求疲弱許久，但目前來看，受惠庫存去化得差不多了，在市場先行指標的工業應用產品需求已逐漸升溫，預料伴隨中國刺激內需，戰爭即將落幕，加上美國總統川普祭出的關稅戰可望在4月過後明朗化，將使全球經濟在6月看到復甦跡象。

苟嘉章認為這次復甦會趨向緩步回升，工業端應用會先看到春燕。至於消費性產品，隨智慧型手機導入生成AI應用，加上區域性國家採取刺激 需求方案，需求已比原先預期好一些。

至於大陸DeepSeek竄起引發市場熱議，苟嘉章認為，這是讓邊緣AI更快速發展的催化劑，有助於以更低的成本進入AI邊緣運算，已激發很多新創公司投入各式AI應用開發，例如騰訊即宣布在其WeChat搭載DeepSeek，加速AI應用。

他也認同特斯拉執行長馬斯克看好機器人發展。他分享，中國大陸在AI機器人端發展得很快，深圳和杭州都是重鎮，他十分看好機器人的前景，預期AI機器人售價更親民時，百業都會需要機器人，甚至一個人可能會擁有好幾個機器人，屆時整體機器人產出數量會非常可觀。

苟嘉章認為，今年會是AI邊緣運算的初始年，有很多應用都出來了，但明年會百花齊放，包括AI PC也會爆發真正的換機潮。

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