聯發竹北廠停工轉當包租公 月收至少2,250萬元

在「川普2.0」對全球祭出關稅戰、中國大陸刺激內需、大陸DeepSeek低成本建模打破AI高算力資本戰迷思，俄烏戰爭有機會落幕，及主要大廠減產效益浮現等因素交錯下，沉寂2年多的DRAM（動態隨機存取記憶體）產業近期出現戲劇性變化，似乎有了撥雲見日的契機。

2025-02-25 10:00