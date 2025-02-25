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聯發竹北廠停工轉當包租公 月收至少2,250萬元

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導

化纖廠聯發（1459）竹北廠全面停工，擬以月租最低2250萬元出租給電腦設備大廠緯創（3231）。聯發早盤多頭正面回應，股價開低回測5日線後、旋即逆勢翻紅走高，盤中漲幅一度達2.5%以上，追上前高11.9元；緯創則是隨電子權值大軍續跌、摔落10日線下。

化纖廠聯發2月24日召開重訊法說，說明調整竹北廠區營運規劃。聯發指出，由於國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，使得台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標；總經理王豐岳表示，考量未來市況及集團營運整體績效，擬停止竹北廠生產，並整廠出租給緯創，總承租土地面積約13,272坪、建物面積約17,098坪，每月租金下限2,250萬元、租期10年。

員工部分，將依據勞動基準法及相關法令規定辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關。

聯發指出，竹北廠停工項目產能為每月1,333公噸，實際產量為每月580公噸，以2024年合併營收對照，此次停工項目占聯發營收比重約36%。

聯發2024年營收13.14億元，年增9.21%；前3季營業淨損1.59億元，受惠業外挹注，稅後純益1.77億元，年增1.11倍，每股純益0.56元，優於2023年的0.26元。

營收 緯創

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