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仁寶新伺服器平台出爐 搭 Intel Xeon 6 處理器效能升級
代工大廠仁寶（2324）25日宣布，正式推出全新的伺服器平台，並且該伺服器解決方案，將採用英特爾（Intel）最新的Intel Xeon 6處理器。團隊透露，此系列伺服器專為高密度運算、靈活擴展與高效運行設計，適用於多功能企業應用程式、要求苛刻的HPC工作負載和尖端 AI 推理任務，並為客戶提供穩定且卓越的性能。
事實上，仁寶近年已積極投入AI領域，並將AI伺服器及車用電子等高毛利產品列為營運的第三支腳，而團隊在歷經數個月的努力之下，也終於在今日正式、且自豪的推出多款由最新 Intel Xeon 6可擴展處理器提供支援的最新伺服器解決方案，據悉、該伺服器機架組合包括「通用型1U、通用型2U、高效能計算、儲存伺服器、圖形處理伺服器、液體冷卻」等不同型號。
對此，仁寶表示，我們的新平臺旨在為多功能企業應用程式、要求苛刻的 HPC 工作負載和尖端 AI 推理任務提供卓越的性能；而這次借助英特爾 SGX 和 TDX 實現的快速數據存取和強大的多雲安全性，這些先進的系統在高性能、節能和安全的計算方面樹立了新的行業標竿，使企業能夠推動全球市場的數位化轉型。
據悉，仁寶目前的伺服器營收比重大約佔2%，其中，AI伺服器的營收比在2024年僅5%以下，不過在董事長陳瑞聰的率領之下，2025年佔比有望大幅提升，而團隊先前釋出的目標是要拉高至15~20%的佔比，對此，陳瑞聰也提前制訂了三年的計畫，宣誓「仁寶這次一定要跟上」成AI伺服器業界領先群。
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