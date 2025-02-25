慧榮：NAND Flash市況6月好轉 下半年可能供應吃緊
記憶體控制晶片廠慧榮總經理苟嘉章表示，儲存型快閃記憶體（NANDFlash）市況可望於6月好轉，下半年將優於上半年，不排除可能供應吃緊。
慧榮舉行媒體交流會，苟嘉章說，第1季NANDFlash價格將小幅跌價，不過，目前觀察供應商已開始堅守價格。
苟嘉章表示，供應商依市場狀況自然調節供給，是NAND Flash供需好轉的主因之一，預估2025年NANDFlash位元供給將增加約18%至20%。
苟嘉章說，隨著工業市場需求回溫，手機市場在中國補貼方案刺激下，需求比預期好，預期NAND Flash市場可望於6月好轉，下半年市況料將優於上半年。
因中國房市今年仍無法落底回升，連帶影響消費市場復甦力道，苟嘉章預期，下半年NAND Flash市場將僅溫和復甦，不過，下半年NAND Flash仍不排除可能出現供應吃緊情況。
苟嘉章表示，隨著世界政經情勢趨於穩定，車用市場也可望好轉下，預期2026年NAND Flash市場將強勁成長。
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