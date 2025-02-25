快訊

Gogoro首度喊出3年後獲利 姜家煒的信心從何而來？

114學測五標曝！數Ａ好難「四標都降一級分」 社會滿級分人數少逾500人

南韓高速公路橋梁坍塌畫面曝光 韓媒：疑8人遭活埋

聯發科最新推出三款天璣新晶片 帶來先進 AI 技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於25日宣布，發表3款最新超高能效晶片組天璣7400、天璣7400X與天璣6400。

聯發科指出，天璣7400及天璣7400X可為消費者帶來先進遊戲及AI相機技術、天璣6400以實惠的方案提供優異的性能與5G功能，讓高階及主流行動裝置也能擁有卓越體驗，連同旗艦天璣9400與輕旗艦天璣8400，都是該公司領先業界的天璣系列產品中不可或缺的一部分。

天璣7400與天璣7400X晶片組皆整合8核CPU，包含4個主頻最高可達2.6GHz的Arm Cortex-A78核心，以及4個主頻最高可達2.0GHz的Arm Cortex-A55核心，採用台積電（2330）4奈米製程生產。

天璣7400和天璣7400X整合聯發科NPU 650，其AI效能較前一代天璣7300提升15%。

晶片 聯發科

延伸閱讀

MacBook Air升級版 3月亮相

蘋果高階系列新品出擊 鞏固市場

陸打 AI 科技戰 軟硬兼施

聯發科秀低軌衛星肌肉

相關新聞

微軟傳大砍算力…AI前景添疑慮 牽動廣達、緯穎營運

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟已開始取消在美國租賃大量資料中心算力的租約，或不再續約，規模共「幾百個MW」，...

緯創強攻AI 資本支出創高…將擴大台、美、墨、越等國布局

緯創啟動AI大投資，董事長林憲銘昨（24）日在法說會上宣布，今年資本支出預估達355億元，為歷來最大手筆，較去年大增83...

半導體風雲／DRAM價格驚喜反彈 沉寂2年多能撥雲見日？

在「川普2.0」對全球祭出關稅戰、中國大陸刺激內需、大陸DeepSeek低成本建模打破AI高算力資本戰迷思，俄烏戰爭有機會落幕，及主要大廠減產效益浮現等因素交錯下，沉寂2年多的DRAM（動態隨機存取記憶體）產業近期出現戲劇性變化，似乎有了撥雲見日的契機。

聯發科最新推出三款天璣新晶片 帶來先進 AI 技術

晶片大廠聯發科（2454）於25日宣布，發表3款最新超高能效晶片組天璣7400、天璣7400X與天璣6400。

啟思民本調查…台積2奈米赴美 8成5反對

啟思民本基金會昨公布國際現勢民調顯示，百分之八十五點六受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力；不過，將近八成五...

MacBook Air升級版 3月亮相

蘋果最受歡迎的筆電MacBook Air可望在今年3月推出搭載M4晶片的新機種，威力更強大。市場看好，MacBook A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。