聯發科最新推出三款天璣新晶片 帶來先進 AI 技術

晶片大廠聯發科（2454）於25日宣布，發表3款最新超高能效晶片組天璣7400、天璣7400X與天璣6400。

聯發科指出，天璣7400及天璣7400X可為消費者帶來先進遊戲及AI相機技術、天璣6400以實惠的方案提供優異的性能與5G功能，讓高階及主流行動裝置也能擁有卓越體驗，連同旗艦天璣9400與輕旗艦天璣8400，都是該公司領先業界的天璣系列產品中不可或缺的一部分。

天璣7400與天璣7400X晶片組皆整合8核CPU，包含4個主頻最高可達2.6GHz的Arm Cortex-A78核心，以及4個主頻最高可達2.0GHz的Arm Cortex-A55核心，採用台積電（2330）4奈米製程生產。

天璣7400和天璣7400X整合聯發科NPU 650，其AI效能較前一代天璣7300提升15%。