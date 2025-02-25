瑞昱推出 USB4集線器控制 IC 新品 預計本季量產
網通晶片大廠瑞昱（2379）於24日宣布，推出全球首顆整合USB Type-C／PD功能，並完整通過USB-IF協會認證的USB4集線器控制晶片RTS5490，首批商用化產品預計將於本季量產。
瑞昱指出，AI PC驅使晶片效能提升、資料傳輸量倍增，市場對於資料傳輸速度的規格升級需求已刻不容緩。USB4是新一代USB主流傳輸協議，將結合USB Type-C接口，傳輸速度高達40Gbps，已成為AI PC傳輸埠的部署重點。
瑞昱副總黃依瑋強調，RTS5490是目前市場上唯一完整通過USB-IF協會認證、整合USB Type-C和USB PD 3.2控制器的USB4 HUB產品，有效協助客戶將在PC／Dock／Display等終端產品的設計化繁為簡，大幅縮短產品開發周期、提升作業效率。目前RTS5490已經出貨，並獲得全球大廠採用，首批商用化產品預計將於本季量產。
同時，瑞昱提到，其RTS5490 USB4方案，可支援USB4.0等多項協議，同時向下相容現有的Thunderbolt 3等裝置，也可兼容於市場上Thunderbolt 5與Thunderbolt 4裝置，無疑是現今USB4集線控制晶片市場中最具競爭力的產品。
除了支援多螢幕顯示、高速傳輸與快速充電等需求，瑞昱表示，迎向AI時代，搭載RTS5490的USB4集線器，將能更流暢推動創新應用，例如使用USB4／Thunderbolt外接顯卡進行AI加速運算，以及透過網域間互聯技術，在兩台電腦間進行高速資料分享等。
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