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啟思民本調查…台積2奈米赴美 8成5反對

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

啟思民本基金會昨公布國際現勢民調顯示，百分之八十五點六受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力；不過，將近八成五民眾反對台積電二奈米技術轉移至美國。

根據這份民調結果，六成二受訪者認為台灣的半導體產業是「矽盾」，若中共武力攻台，將促使美國為首的若干西方國家採取軍事干預。至於未來要如何減少台美貿易順差？近六成民眾認為可優先購買美國軍事與武器系統。

台積電 民調 美國

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