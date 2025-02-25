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台積熊本二廠傳延後 協力廠在日進度不影響

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

日媒報導台積電（2330）日本熊本二廠動工時間從2025年3月前，修改為2025年內，外界解讀為時程恐將遞延，不過，台積電赴日生產重要協力夥伴包含檢測實驗室閎康、崇越等，目前日本布局進度不受影響。

閎康近年日本客戶群快速擴張，旗下位於北海道的全球第17座實驗室已於今年元月23日啟用，成為繼名古屋、熊本之後，閎康在日本的第三個據點，進一步滿足由AI驅動已建置的材料分析（MA）與後續即將視市場需求而逐步建置的故障分析（FA）需求。

日本政府先前陸續宣布大規模投資計畫支持半導體產業，先進製程領域尤其受惠，包括日本政府在北海道投資的晶圓廠Rapidus，預計達成在2027年量產2奈米製程的目標，同時在年度補充預算案中，Rapidus投資追加補助8,000億日圓。

Rapidus規劃4月試產2奈米製程，外界看好，將帶動先進製程檢測服務需求，閎康正是唯一簽約合作的檢測公司，因客戶需求強勁及地理優勢，將有效提升2025年材料分析業務毛利率。

崇越方面，除了和日本大廠信越關係緊密並合作多年，日前與旗下子公司峻川商事攜手弘塑等六家台、美半導體供應商，首度參加「日本國際半導體展」，並組供應鏈平台，進軍日本市場，同時日本據點也按進度推進。

台積電 日本 閎康

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