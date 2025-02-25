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台積熊本二廠傳延後動工 公司回應「計畫不變」

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

日媒報導，台積電（2330）旗下日本JASM熊本二廠驚傳動工時間從今年首季變更為今年內，時程恐較預期推遲，引發關注。

對於相關報導，台積電昨天傍晚回應：「JASM在日本的第二座晶圓廠計畫維持不變，目前無進一步資訊可分享。」業界研判，台積熊本二廠延後動工可能原因包括地緣政治驅動客戶群投資美國意願增加、車用半導體市況仍低迷等，使得台積海外足跡擴張優先順序可能有變，將靈活調整並專注先衝刺美國新廠投資。

日本熊本當地媒體報導，台積電在去年10月法說會上曾指出，位於熊本的第二座特殊製程技術晶圓廠已經開始整地，興建工程計畫於2025年第1季開始，但現在卻傳出將動工時間延後，外傳更動成今年內，引發討論。台積電昨則重申熊本二廠計畫不變。

台積電熊本二廠驚傳動工時間延後
台積電熊本二廠驚傳動工時間延後

雖然台積美國新廠投資和日本廠生產結構與製程皆有差異，但日本媒體傳出台積電熊本二廠動工時間異動，讓業界再次關注台積電日本廠後續的可能變化。

業界人士分析，台積電熊本第二廠因市場動態靈活調整，擴建略有遞延或調整方向是有可能的，主要有三個關鍵因素。

首先是日本科技投資巨擘軟銀（Softbank）等積極宣布赴美大投資，台積電日本廠車用客戶群也有意擴大美國投資生產；其次，台積7奈米以下最熱門的先進製程產能供不應求，熊本二廠製程若轉作更先進製程也可配合客戶需求。第三是日本九州當地車用半導體需求仍疲弱，又被陸企衝擊，預期車用委外需求仍需一段時間恢復，台積電日本廠鎖定車用為主，目前不急著蓋廠。

台積電旗下JASM於2021年成立，首座廠2022年4月開始興建，已於2024年底開始量產。台積電和擁有JASM少數股權的索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車先前也宣布進一步投資JASM以興建第二座晶圓廠。

台積電 日本

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