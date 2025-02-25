機器人零組件廠羅昇去年EPS 0.6元
機器人概念股動起來，轉投資無人機公司世紀民生的信立化學昨（24）日公告自結，去年12月單月稅後純益3.62億元，每股純益（EPS）4.59元；機器人零組件廠羅昇（8374）昨公告去年財報，稅後純益0.67億元，EPS 0.6元，由虧轉盈。
無人機、人形機器人、電動車同被視為機器人概念股，據悉，上曜轉投資的世紀近來在無人機大有斬獲，成為去年最強飆股，股價全年漲逾九倍，去年第4季暴漲，上曜、信立分別持有世紀約17%、9.8%，為前兩大股東，持股的帳面潛在利益同受市場關注。
此外，羅昇董事會昨日通過去年合併財報，合併營收36.78億元、年增20.6%，營業毛利8.85億元，稅後純益0.67億元、由虧轉盈，每股純益為0.6元。
董事會並通過股利分派案，每股擬配發0.45元現金股利，配發率達75%，羅昇並訂5月23日召開股東常會，同時全面改選九席董事（含三席獨董）。
羅昇稍早宣布投資氫豐綠能，藉此擴大其在新能源領域的布局。
羅昇強調，這項合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。
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