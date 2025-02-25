緯創強攻AI 資本支出創高…將擴大台、美、墨、越等國布局

緯創（3231）啟動AI大投資，董事長林憲銘昨（24）日在法說會上宣布，今年資本支出預估達355億元，為歷來最大手筆，較去年大增83%，其中超過三分之一用於AI相關、金額逾百億元，並在台灣、墨西哥、越南、印度、美國等地擴大布局。

展望今年，林憲銘說，緯創成長動能主要還是AI，對2025年成長保持樂觀，雖受美國政府關稅政策等因素影響，但包括獲利等各方面，還是會有低雙位數幅度的成長。

緯創去年資本支出約194億元，今年暴增83%。林憲銘表示，今年資本支出就地區來看，大部分是針對台灣廠區建廠需求，包括內湖總部、AI智慧園區、陽明交大產學合作捐建大樓及高雄新建廠案等，共近60億元。

林憲銘說，光是台灣廠與AI投資金額加總就達約200億元，剩下100多億元則是因應墨西哥、越南、印度及美國等地維修中心及擴廠。

談及關稅引發的美國製造議題，林憲銘表示，美國製造多少給大家一些壓力，緯創德州、加州已經有很好的基礎，要擴大美國製造難度不高，隨時準備好啟動。

緯創董事會昨日也通過多項投資案。因應AI相關業務需求，擬增加不超過128億元，進行新竹AI智慧園區內建物改良等，及向聯發紡織承租竹北土地與廠房設施，及以不超過27億元額度，興建內湖研發大樓。

聯發紡織昨天同步公告，由於台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標，旗下竹北廠將停止生產，並將資遣廠內僅有的員工，該廠地後續將轉租給緯創，每月租金不低於2,250萬元，租期為期十年。據悉，目前聯發竹北廠總共有49名員工，包含25名本國籍員工，以及24名外籍員工。

業內指出，聯發旗下蘆竹廠數已停產數年，此次竹北廠也停產後，等於宣告全面退出台灣紡織業，目前只剩下大陸杭州廠維持營運。

緯創董事會也通過多項越南投資議案，包括興建倉庫及停車棟、員工宿舍及現增越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd.，共投入約1.628億美元。並增加印度維修新廠投資金額。

緯創指出，供應鏈正逐月改善，去年底已出貨GB200產品給主要客戶，本季出貨增加滿多，也看到客戶持續追單。