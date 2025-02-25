陸打 AI 科技戰 軟硬兼施

阿里巴巴登高一呼，領軍吹響另一場美中科技大戰的號角，鎖定AI能量建置，包括字節跳動、百度等業者積極投入，即便美國封鎖中國大陸取得高階AI晶片，但陸企在大廠領頭下，AI領域「軟硬兼施」，中國AI新創DeepSeek推出的模型更助攻晶片發展，力拚贏得AI科技大戰。

DeepSeek憑藉低成本卻高效的AI模型，在全球AI產業掀起滔天巨浪，市場認為，DeepSeek的成功等同宣示大陸即便面對美國晶片出口管制，也能持續推進技術自主化，在AI領域的創新並未因此受阻，甚至成為激起陸企衝刺AI創新的指標。

DeepSeek崛起，大陸雲端服務供應商（CSP）也力挺，騰訊雲、百度雲、阿里雲陸續上架DeepSeek模型，大量用戶需求湧入，流量迅速飆升，騰訊旗下大陸通訊軟體龍頭微信以及百度核心搜尋業務也將全面導入DeepSeek。

隨著AI模型訓練、推理成本降低，迎接隨之而來的龐大需求，陸系CSP廠也積極投資AI建設，百度即宣布將持續投資推進AI能力，進一步深化AI轉型。

大陸網路科技巨頭字節跳動2024年的AI資本支出高達800億元人民幣（約新台幣3,608億元），相當於2024年阿里巴巴、騰訊、百度AI投資的總和，傳出字節跳動今年資本支出將超過人民幣1,500億元（約新台幣6,766億元），約一半投資在資料中心、網路設備等。