蘋果高階系列新品出擊 鞏固市場

蘋果預計今年3月推出搭載M4處理器的MacBook Air，市場預料，蘋果將加速Mac系列更新，全面升級至M4處理器，高階定位的Mac Studio、Mac Pro預計今年推出升級版本，鞏固專業用戶市場。

蘋果PC產品線中，MacBook Pro、Mac mini、iMac皆已升級至M4處理器，蘋果主力機型MacBook Air也即將換上M4處理器，市場開始點名下一波將升級的產品線。

目前定位蘋果桌機高階機種的Mac Studio、Mac Pro已許久未更新，仍使用M2 Max或M2 Ultra處理器，同為桌機系列的入門機種Mac mini，以及一體成型機iMac都已先後升至M4版本。市場預計新款Mac Studio可能會在今年3月至6月間更新，新款Mac Pro則預期在今年6月至秋季間升級至M4晶片版本。

儘管蘋果最先進的M4晶片率先應用於平板產品線，但業界傳出下一代M5晶片將優先搭載於Mac系列，似乎顯示蘋果對於Mac系列重視程度加大，藉最新晶片鞏固專業用戶市場。

蘋果M4晶片首先應用於iPad Pro，隨後才導入Mac產品線。