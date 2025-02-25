聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果高階系列新品出擊 鞏固市場
蘋果預計今年3月推出搭載M4處理器的MacBook Air，市場預料，蘋果將加速Mac系列更新，全面升級至M4處理器，高階定位的Mac Studio、Mac Pro預計今年推出升級版本，鞏固專業用戶市場。
蘋果PC產品線中，MacBook Pro、Mac mini、iMac皆已升級至M4處理器，蘋果主力機型MacBook Air也即將換上M4處理器，市場開始點名下一波將升級的產品線。
目前定位蘋果桌機高階機種的Mac Studio、Mac Pro已許久未更新，仍使用M2 Max或M2 Ultra處理器，同為桌機系列的入門機種Mac mini，以及一體成型機iMac都已先後升至M4版本。市場預計新款Mac Studio可能會在今年3月至6月間更新，新款Mac Pro則預期在今年6月至秋季間升級至M4晶片版本。
儘管蘋果最先進的M4晶片率先應用於平板產品線，但業界傳出下一代M5晶片將優先搭載於Mac系列，似乎顯示蘋果對於Mac系列重視程度加大，藉最新晶片鞏固專業用戶市場。
蘋果M4晶片首先應用於iPad Pro，隨後才導入Mac產品線。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言