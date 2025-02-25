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MacBook Air升級版 3月亮相
蘋果最受歡迎的筆電MacBook Air可望在今年3月推出搭載M4晶片的新機種，威力更強大。市場看好，MacBook Air升級版下月推出，有助催動換機潮，為相關供應鏈台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等上半年淡季營運增添動能。
另外，蘋果自行開發的C1 5G數據機（modem）晶片在導入iPhone 16e後，傳出最快2028年將與主要晶片整合為一。
彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）透露，搭載M4晶片的MacBook Air預計3月亮相。M4晶片已在2024年推出的MacBook Pro、Mac mini、iMac等產品使用。
目前蘋果實體和網路門市的MacBook Air現有機種庫存下滑。新機種即將上市，據了解，基本款MacBook Air在美國多數城市的運送時間仍為兩天，搭配較高記憶體的機種，要等到3月7-11日之間才會出貨。
蘋果新電腦上市，法人看好為蘋果代工M系列晶片的台積電，組裝廠鴻海、廣達，軸承廠新日興、兆利、PCB廠華通、臻鼎-KY、台郡等有望受惠，為上半年消費性電子淡季增添新動能。
展望第1季，鴻海表示，現在進入傳統淡季，但對於第1季的能見度優於前月，預期本季季節性表現優於過去五年平均水準，相較於去年同期將強勁成長。
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