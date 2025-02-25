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微軟傳大砍算力…AI前景添疑慮 牽動廣達、緯穎營運

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者林薏茹／綜合報導
投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟已開始取消在美國租賃大量資料中心算力的租約，或不再續約，規模共「幾百個MW」，可能反映微軟對自家建設太多AI算力的疑慮。美聯社
投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟已開始取消在美國租賃大量資料中心算力的租約，或不再續約，規模共「幾百個MW」，可能反映微軟對自家建設太多AI算力的疑慮。美聯社

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟已開始取消在美國租賃大量資料中心算力的租約，或不再續約，規模共「幾百個MW」，可能反映微軟對自家建設太多AI算力的疑慮。

法人指出，微軟為全球第二大雲端供應商（CSP），去年第4季市占率達24%，隨著微軟縮減資料中心算力租約規模，引發外界擔憂微軟對AI前景是否轉趨謹慎，主要伺服器代工協力廠鴻海（2317）、廣達（2382）及緯穎（6669）等，營運動能恐受拖累。

針對TD Cowen的報告，微軟24日發布新聞稿重申6月止本年度的支出目標不變，但未對TD Cowen報告置評。

TD Cowen上周五（21日）透過和供應鏈管道查詢得知，微軟身為OpenAI背後最大雲端服務支持者，已讓超過1GW的大型場地合約到期，並放棄「多項」涉及100MW的交易。

微軟資本支出
微軟資本支出

此外，微軟也停止轉換資格聲明（statement of qualifications），這類協議下一步就是正式簽訂租約。TD Cowen指出，這種策略與Meta等競爭對手先前用來削減資本支出的做法類似。

微軟曾表示，本年度預計將在AI資料中心投入800億美元，而在1月底的財報電話會議上，執行長納德拉表示，微軟必須持續投入以滿足「倍數成長的需求」。

微軟發言人說，儘管可能會在某些領域策略調整或放緩基礎設施建設，仍將在所有地區保持強勁增長，「我們計劃在本年度投入超過800億美元於基礎設施的目標仍然不變，正以創紀錄的速度壯大，以滿足客戶需求」。

在大陸新創企業DeepSeek推出宣稱極低成本即可媲美美國技術的開源AI模型後，投資人對微軟在內的科技巨人持續龐大支出深表懷疑。

TD Cowen分析師在報告中寫道，雖然透過供應鏈查詢，尚未獲得足夠的細節來完全了解此情況的原因，初步預期可能與微軟處於供給過剩的狀態有關。但報告中也強調，這只是他們單方面的解讀。

在上周五的報告中，TD Cowen分析師指出，他們發現微軟正逐步退縮資料中心的建設和收購規模。他們留意到，微軟已讓超過1GW的大型場地的合約到期，並放棄了「多項」涉及100MW的交易。

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