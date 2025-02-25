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台達電機器人 進軍印度…避地緣風險擴大版圖

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電宣布強攻機器人業務，將首度在印度市場推出新型D-Bot協作型機器人（Cobots）。 圖／聯合報系資料照片
台達電宣布強攻機器人業務，將首度在印度市場推出新型D-Bot協作型機器人（Cobots）。 圖／聯合報系資料照片

台達電（2308）宣布強攻機器人業務，將首度在印度市場推出新型D-Bot協作型機器人（Cobots），強化在印度智慧製造及能源基礎設施的競爭實力，同步擴大智慧製造與機器人版圖。

台達電參加印度ELECRAMA 2025展會，以「智能製造」為主題，推出D-Bot協作型機器人。台達電表示，D-bot的載重能力從6公斤到30公斤不等，具有六軸自由度，速度高達每秒200度，可在需要智能製造功能的廣泛應用領域中提供精確、高效和快速部署，包括包裝、取放件、電子組裝、材料處理、焊接、機器管理等。

D-Bot系列協作型機器人可與台達電VTScada SCADA系統、DIATwin數位雙生平台、機器視覺系統等無縫整合，協助客戶提高工廠的生產力、可靠性和效率。

台達電攻機器人業務概況
台達電攻機器人業務概況

台達電全球事業營運執行副總裁尹鏇博表示，印度是台達電的重要市場之一，並力求透過先進解決方案，推動產業與能源轉型。對於印度Krishnagiri（KG）廠區策略投資，表達台達電對在地創新、卓越製造與永續發展的承諾。

台達電分析，D-Bot系列協作型機器人是台達電智能製造解決方案組合中關鍵的一部分。這些協作型機器人專為智慧工廠自動化而設計，具備先進的安全機制，可偵測接觸並立即逆轉動作以防止事故，確保人機協作安全。

印度是台達電海外重要生產據點之一，因應地緣政治議題影響供應鏈全球布局，台達電加速海外擴建腳步，台達電董事長鄭平日前表示，海外包括泰國及印度產能將有很大成長，尤其是泰國，接下來是擴大美國及東歐，中國大陸目前產能占比約60%，長期目標維持50%-60%。

台達電積極擴大機器人領域布局，去年底宣布斥資1,000萬歐元（約新台幣3.39億元），取得德國機器人新創公司Neura Robotics GmbH特別股。

Neura Robotics產品包括協作機器人、自主移動機器人及人形機器人，台達電去年開始與Neura Robotics共同開發機器人，已開始銷售歐洲與北美客戶相關產品。

台達電表示，Neura的技術能強化台達電智慧製造解決方案能力，包括台達電在世界各地的工廠及為全球客戶提供的解決方案。

印度 台達電 機器人

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