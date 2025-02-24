蘋果：台積晶圓21廠上個月已開始量產蘋果晶片

蘋果電腦公司 24 日發布新聞稿提到未來四年蘋果將在美國投入超過 5,000 億美元，其中提到將持續倍增投入旗下蘋果美國先進製造基金，該基金包含承諾投入數十億美元用於取得台積晶圓 21 廠晶片，蘋果是該廠最大客戶，蘋果晶片上個月已開始量產。

蘋果電腦新聞稿提到，蘋果將把美國先進製造基金的規模增加一倍，該基金於 2017 年成立，旨在支持美國的世界級創新和高技能製造業崗位。不斷增加的承諾將使該基金從 50 億美元增加到 100 億美元，重點用於促進全國的先進製造業和技能發展。

該基金的擴展包括蘋果承諾投數十億美元進而在台積電（2330）位於亞利桑那州的 Fab 21 工廠生產先進的晶片。蘋果是這家最先進工廠的最大客戶，該工廠在美國僱用了 2,000 多名工人來生產晶片。蘋果晶片上個月開始量產。

蘋果提到，蘋果運用半導體替 Apple 用戶裝置帶來令人難以置信的功能、效能和電源效率。蘋果的供應商已經在亞利桑那州、科羅拉多州、俄勒岡州和猶他州等 12 個州的 24 家工廠生產晶片。蘋果在該領域的投資幫助美國公司（如博通、德州儀器、Skyworks 和 Qorvo）在全國創造了數千個高薪職位。

迄今為止，蘋果提到，旗下美國先進製造基金已經支持了肯塔基州、賓夕法尼亞州、德州和印第安納州等 13 個州的項目，這些項目幫助當地建立企業、培訓工人，並為蘋果產品創造各種創新製造工藝和材料。