聯發科攜手合作夥伴測試 搶攻低軌衛星領域

晶片大廠聯發科（2454）積極搶占低軌衛星商機，該公司於24日宣布，與合作夥伴法國衛星公司Eutelsat 、空巴防務航太公司攜手完成全球首次 5G-Advanced NR-NTN 實網連線。前述測試為5G NTN標準的部署更進一步推進，促使未來衛星與地面可在大型生態系統內實現互通性，降低接入成本，並使全球5G設備能夠使用衛星寬頻服務。

聯發科指出，此次成功連線，使用軌道上商業運轉 630 顆低軌衛星的一部分，首次證明 5G-Advanced NR-NTN 通訊技術部署在商用低軌衛星的可行性，可創造出全球衛星業者升級至 5G-Advanced NTN 技術的商業機會，引領衛星與地面網路融合的技術趨勢，並為未來 6G NTN 通訊技術的研發，奠定關鍵基石。

聯發科提到，這次測試以 3GPP Release 17 規範為基礎，使用Airbus製造的 Eutelsat OneWeb 低軌衛星，搭配聯發科的 NR-NTN 測試晶片、工研院 NR-NTN 測試基地台、Sharp Ku 頻段陣列天線，並在羅德史瓦茲測試儀器支援下共同完成。