健康臺灣智慧醫療大聯盟成軍醫師公會 攜中華電創新紀元
中華電（2412）、醫師公會、玉山銀行及資拓宏宇宣布打造健康臺灣智慧醫療大聯盟，推動視訊看診方案，擴大支援基層診所，提升特定病患的就醫可近性，共創健康臺灣智慧醫療新紀元。
近年因為COVID-19肆虐下，加速遠距通訊診療發展，加上賴清德總統積極推動健康台灣智慧醫療，醫師公會全聯會理事長周慶明認為，國內大型醫院多有資訊部門及專業人員，朝智慧醫療轉型邁進均有進展，但基層醫療院所因受限於人力物力，需仰賴資訊廠商協助提供數位轉型。
醫師公會全聯會攜手中華電信、玉山銀行及數位轉型引領者資拓宏宇24日舉辦「健康臺灣智慧醫療大聯盟記者會」，提供全國基層院所於通訊診療、在宅急症照護及雲端HIS等最簡便優惠的選擇方案。
周慶明表示，中華電信擁有穩定、安全且為全台涵蓋率最廣網路優勢，並研發專為基層醫療院所打造的視訊看診平台，協助基層院所導入視訊看診服務。
中華電信總經理林榮賜表示，視訊看診平台包含雲端即時錄影、符合資安規範、貼近實體門診流程等，讓醫師只需簡單設定即可使用，大幅降低轉型門檻，民眾無需下載APP即可透過簡訊傳送的專屬診間連結進行視訊看診，此外，也可應用於在宅急症照護。
資拓宏宇打造的雲端HIS系統「資拓宏宇診所雲」服務能整合基層診所需要的軟、硬體系統功能，使診所內各式量測設備形成小型智慧物聯，提供掛號、門診、批價、申報基礎功能，亦能進階提供診所人事排班、績效管理與初階營運報表讓資源達到最佳配置；透過病歷電子化能更節省空間，同時使用電子病歷（EMR）上傳及簽章讓病歷可以更安全妥善的保管，診所的看診、人事、申報、營運、擴點等都能透過資拓宏宇診所雲實現。
玉山銀行董事長黃男州表示，視訊看診平台及雲端HIS結合玉山銀行線上刷卡支付服務，讓就診病患藉由通訊即可輕鬆完成一條龍看診服務。
林榮賜表示，現在智慧醫療產業鏈串連越來越完整，除了大型醫療院所及偏鄉診療系統導入外，中華電信也已經擁有超過100個案例，綜觀台灣光是吸引診所就有超過1萬個，這些都是未來潛在客戶，未來也將更積極推動落實到基層的小型診所，未來再串起電子處方箋，讓民眾看診、領藥更便利。
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