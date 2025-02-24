快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

健康臺灣智慧醫療大聯盟成軍醫師公會 攜中華電創新紀元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）、醫師公會、玉山銀行及資拓宏宇宣布打造健康臺灣智慧醫療大聯盟，推動視訊看診方案，擴大支援基層診所，提升特定病患的就醫可近性，共創健康臺灣智慧醫療新紀元。

近年因為COVID-19肆虐下，加速遠距通訊診療發展，加上賴清德總統積極推動健康台灣智慧醫療，醫師公會全聯會理事長周慶明認為，國內大型醫院多有資訊部門及專業人員，朝智慧醫療轉型邁進均有進展，但基層醫療院所因受限於人力物力，需仰賴資訊廠商協助提供數位轉型。

醫師公會全聯會攜手中華電信、玉山銀行及數位轉型引領者資拓宏宇24日舉辦「健康臺灣智慧醫療大聯盟記者會」，提供全國基層院所於通訊診療、在宅急症照護及雲端HIS等最簡便優惠的選擇方案。

周慶明表示，中華電信擁有穩定、安全且為全台涵蓋率最廣網路優勢，並研發專為基層醫療院所打造的視訊看診平台，協助基層院所導入視訊看診服務。

中華電信總經理林榮賜表示，視訊看診平台包含雲端即時錄影、符合資安規範、貼近實體門診流程等，讓醫師只需簡單設定即可使用，大幅降低轉型門檻，民眾無需下載APP即可透過簡訊傳送的專屬診間連結進行視訊看診，此外，也可應用於在宅急症照護。

資拓宏宇打造的雲端HIS系統「資拓宏宇診所雲」服務能整合基層診所需要的軟、硬體系統功能，使診所內各式量測設備形成小型智慧物聯，提供掛號、門診、批價、申報基礎功能，亦能進階提供診所人事排班、績效管理與初階營運報表讓資源達到最佳配置；透過病歷電子化能更節省空間，同時使用電子病歷（EMR）上傳及簽章讓病歷可以更安全妥善的保管，診所的看診、人事、申報、營運、擴點等都能透過資拓宏宇診所雲實現。

玉山銀行董事長黃男州表示，視訊看診平台及雲端HIS結合玉山銀行線上刷卡支付服務，讓就診病患藉由通訊即可輕鬆完成一條龍看診服務。

林榮賜表示，現在智慧醫療產業鏈串連越來越完整，除了大型醫療院所及偏鄉診療系統導入外，中華電信也已經擁有超過100個案例，綜觀台灣光是吸引診所就有超過1萬個，這些都是未來潛在客戶，未來也將更積極推動落實到基層的小型診所，未來再串起電子處方箋，讓民眾看診、領藥更便利。

中華電信 玉山銀行 視訊

延伸閱讀

醫師公會全聯會攜手玉山、中華電信、資拓宏宇 打造數位轉型

經典賽／先發變後援！尼加拉瓜強投化解滿壘危機 大聯盟官方讚：破壞中華隊攻勢

期貨商論壇／群創期 潛利可期

經典賽／大聯盟發文盛讚！宋晟睿15秒狂飆場內全壘打 寫台灣歷史

相關新聞

台積電熊本二廠驚傳動工時間延後 公司這樣說

日本媒體報導，台積電（2330）熊本二廠驚傳動工時間延後，對此，台積電今日傍晚回應本報記者提問。

鴻海規劃與日本車廠四方合作？ 鴻海這樣說

針對外電報導，鴻海（2317）將攜手日本的本田、日產與三菱組成四方合作框架一事？鴻海發言人巫俊毅24日表示，我們的CDM...

三星Galaxy S25系列部分機型採用美光低功耗記憶體 提升AI表現

美商記憶體大廠美光今日宣布，其業界領先的低功耗雙倍資料速率 5X（LPDDR5X）記憶體與通用快閃記憶體儲存（UFS 4...

數發部數位皮夾拚12月試行 爭取超商取貨也能適用

數位發展部推動數位皮夾，現與各部會洽談合作，規劃納入內政部自然人憑證、經濟部工商憑證、交通部駕照等資訊，同時邀請民間業者...

集邦：人形機器人將成美中較勁新戰場 價格與應用多元

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發專案。根據TrendForce最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列...

應材推出新一代電子束系統技術 加速晶片缺陷檢測

美商半導體設備大廠應用材料公司推出新的缺陷複檢系統，幫助領先的半導體製造商持續突破晶片微縮的極限。應材的SEMVisio...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。