醫師公會全聯會攜手玉山、中華電信、資拓宏宇 打造數位轉型

因應全球數位化時代來臨，在疫情肆虐下，加速遠距通訊診療發展，為響應賴清德總統推動健康台灣智慧醫療願景，醫師公會全聯會理事長周慶明考量國內大型醫院多有資訊部門及專業人員，朝智慧醫療轉型邁進均有進展，但基層醫療院所因受限於人力物力，常需仰賴資訊廠商協助，因此，一直以尋求合意、實用、售後服務良好的廠商，希望提供基層醫療院所於數位轉型。

玉山銀行黃男州董事長表示，視訊看診平台及雲端HIS結合玉山銀行線上刷卡支付服務，不僅顧及線上交易之安全性，更讓支付選擇變得更靈活、多樣化，使用玉山信用卡支付，甚至還可用玉山e point抵扣醫療費用，讓就診病患藉由通訊即可輕鬆完成一條龍看診服務。

醫師公會全聯會於24日攜手中華電信、ESG永續領導品牌玉山銀行及數位轉型引領者資拓宏宇公司共同舉辦「健康臺灣智慧醫療大聯盟記者會」，提供全國基層院所於通訊診療、在宅急症照護及雲端HIS等最簡便優惠的選擇方案。

醫師公會全聯會周慶明理事長表示，此次大聯盟合作案，考量中華電信具穩定、安全且為全台涵蓋率最廣之網路優勢，同時，有研發專為基層醫療院所打造之視訊看診平台，能協助基層院所輕鬆導入視訊看診服務。

中華電信林榮賜總經理表示，視訊看診平台包含雲端即時錄影、符合資安規範、貼近實體門診流程等，讓醫師只需簡單設定即可使用，大幅降低轉型門檻，使符合通訊診療條件之民眾，無需下載APP即可透過簡訊傳送之專屬診間連結進行視訊看診，亦可應用於在宅急症照護，突破地域限制，延伸至每一位需要的病人，並透過創新科技與多元服務，實現數位平權與社會共融，縮短數位落差。

資拓宏宇公司之雲端HIS系統「資拓宏宇診所雲」服務能整合基層診所需要的軟、硬體系統功能，使診所內各式量測設備形成小型智慧物聯，提供掛號、門診、批價、申報基礎功能，亦能進階提供診所人事排班、績效管理與初階營運報表讓資源達到最佳配置；當診所服務通路擴張時亦能使用同一套系統管理，協助診所大幅降低硬體升級的依賴，而就醫資料也能安全地儲存及備份備援，將現有病歷正確、完整、無誤的移轉至資拓宏宇診所雲。

透過病歷電子化能更節省空間，同時使用電子病歷(EMR)上傳及簽章讓病歷可以更安全妥善的保管，民眾也可以更便利的查詢/下載、院所的申報流程均能與健保政策保持同步，舉凡診所的看診、人事、申報、營運、擴點等都能透過資拓宏宇診所雲實現。

周慶明表示，期待透過這次醫療、電信、金融與智慧醫療廠商共同合作協力，用爭取到的優惠方案以協助基層院所無痛順利轉型為雲端化醫療服務環境，為台灣醫療體系帶來更多創新與便利，尤其針對偏鄉離島、行動不便、慢性病照護及在宅照護的病患，視訊看診將成為重要的醫療服務選擇。期能為民眾打造更完善、靈活且可靠的健康醫療照護網，亦希望透過本次合作，讓醫療院所有所因應及整備，共創健康臺灣智慧醫療新紀元。