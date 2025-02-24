普萊德首次參展MWC 2025秀AIoT、5G智慧聯網解決方案

網通國際品牌普萊德（6263）將於2025年3月3日至6日，前往西班牙巴塞隆納參加MWC 2025（攤位號碼：CS299），創新發表5G通訊聯網、AIoT/IIoT網路基礎建設及永續能源管理解決方案，為智慧城市、交通、製造打造高效、安全、雲端化的網路架構，並實現環境永續目標。

看準結合AIoT和5G科技應用趨勢，普萊德表示，將展示智慧城市解決方案，包括100G高頻寬AI資料中心解決方案，結合第三層10G SFP+及100G QSFP28光纖網管型交換器，完整串接巨量資訊，提升大數據AI邊緣運算效能。高階802.3bt 95瓦PoE網路設備，其10G PoE傳輸效能效率化擴建次世代Wi-Fi 7網路設備環境，為AI智慧醫療、商業建設等大範圍場域提供高速、低延遲且穩定的傳輸。此外，5G智慧電桿串接工業級12V升壓網管交換器及工業級5G NR IoT資安閘道器，利用太陽能產電，應用於交通控制及節能照明，實現未來都會淨零碳排目標。

此外，專為IIoT智慧製造、機器學習及AIoT數據運算量身打造，普萊德表示，工業級5G專網智慧行動通訊方案搭配自動化控制設備，包括奈秒級時間敏感型（TSN）10G網管交換器、Serial over Ethernet、Modbus TCP和EtherCAT整體解決方案，提升M2M自動化升級和製造系統擴展性，為智慧工廠、倉儲及物流等領域提供高速、安全且精準的聯網通訊服務。普萊德工業網通設備皆遵循資安標準設計，並通過IEC 62443產品安全開發系統認證，尤其是內建AI綠能智慧PoE供電管理，有效控管網路用電，促進低碳工業智慧通訊。

普萊德也打造智慧交通聯網方案，為展會上一大亮點，創新5G NR無線網路閘道器搭載M12軍規連接埠，有效提升車輛行進間聯網穩定性，為交通運輸提供可靠通訊服務。搭配符合嚴格軌道認證EN50155、EN50121-1和EN50121-4的ITS智慧交通網路設備，其系列產品搭載M12傳輸埠和Bypass Relay備援功能，全面滿足列車車廂內聯網、戶外鐵道或月台聯網等室內外多元應用需求，提升智慧交通基礎建設的穩定性。

致力於全球ESG永續目標，普萊德表示，推出「AIoT應用管理平台NMS-AIoT」，以跨協議AI能源智慧管理設計為核心，領先整合LoRa、Wi-Fi、HaLow和Modbus等多種無線與有線通訊協定。透過AI智慧應用，蒐集、分析並管理各類IoT感測器數據，全面掌握能源使用與碳排放指標趨勢，助力實現節能減碳。該平台已獲得COMPUTEX 2024 Best Choice Award類別獎和科技永續特別獎雙項殊榮。普萊德全球首創再生能源供電智慧網管系統亦同步展出，該系統專為偏遠地區設計，提供獨立電網解決方案，系統管理者可遠端監控太陽能及再生能源產電、設備用電及數據傳輸，有效降低聯網設備的碳排放，落實環境永續。