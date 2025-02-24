快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

聯發科、Eutelsat與Airbus完成全球首次5G-Advanced NR-NTN實網連線

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科今日與Eutelsat 和Airbus， 完成全球首次 5G-Advanced NR-NTN 實網連線。圖／聯發科提供
聯發科今日與Eutelsat 和Airbus， 完成全球首次 5G-Advanced NR-NTN 實網連線。圖／聯發科提供

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（24）日宣布與Eutelsat和Airbus 完成全球首次 5G-Advanced NR-NTN 實網連線，此次連線使用軌道上商業運轉 630 顆低軌衛星的一部分，首次證明 5G-Advanced NR-NTN通訊技術部署在商用低軌衛星的可行性，創造出全球衛星業者升級至 5G-Advanced NTN 技術的商業機會，引領衛星與地面網路融合的技術趨勢，並為 未來6G NTN 通訊技術的研發奠定關鍵的基石。

聯發科表示，測試以 3GPP Release 17 規範為基礎，使用 AIRBUS 製造的 Eutelsat OneWeb 低軌衛星、聯發科 NR-NTN 測試晶片、工研院 NR-NTN 測試基地台（gNB）、Sharp Ku 頻段陣列天線，並在羅德史瓦茲測試儀器支援下共同完成。

聯發科在去年27周年慶時即展現這項技術創舉，將全球首款5G-Advanced NR-NTN衛星寬頻技術帶到新竹總部，透過低軌衛星Ku頻段展示即時影音串流。

聯發科也計畫在2024世界行動通訊大會（MWC）展示一系列最新技術與產品，涵蓋6G環境運算、Pre-6G衛星寬頻及智慧手機生成式人工智慧（AI）等應用，並在MWC現場展示次世代5G-Advanced NR-NTN衛星測試晶片。

聯發科表示，透過Ku頻段，搭配先進的低軌道衛星技術，可為汽車及其他多種終端裝置提供超過100Mbps的資料傳輸速率。此外，聯發科也將在MWC現場展出以低軌衛星模擬的Pre-6G衛星寬頻串流體驗。

5G 低軌衛星 聯發科

延伸閱讀

亞馬遜衝低軌衛星 昇達科、華通、仲琦、金寶等接單爆發

四大咖炒熱MWC話題 高盛看好科技新顯學

聯發科 2025年有望賺逾七股本

聯發科、世芯 四檔夯

相關新聞

台積電熊本二廠驚傳動工時間延後 公司這樣說

日本媒體報導，台積電（2330）熊本二廠驚傳動工時間延後，對此，台積電今日傍晚回應本報記者提問。

鴻海規劃與日本車廠四方合作？ 鴻海這樣說

針對外電報導，鴻海（2317）將攜手日本的本田、日產與三菱組成四方合作框架一事？鴻海發言人巫俊毅24日表示，我們的CDM...

三星Galaxy S25系列部分機型採用美光低功耗記憶體 提升AI表現

美商記憶體大廠美光今日宣布，其業界領先的低功耗雙倍資料速率 5X（LPDDR5X）記憶體與通用快閃記憶體儲存（UFS 4...

數發部數位皮夾拚12月試行 爭取超商取貨也能適用

數位發展部推動數位皮夾，現與各部會洽談合作，規劃納入內政部自然人憑證、經濟部工商憑證、交通部駕照等資訊，同時邀請民間業者...

集邦：人形機器人將成美中較勁新戰場 價格與應用多元

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發專案。根據TrendForce最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列...

應材推出新一代電子束系統技術 加速晶片缺陷檢測

美商半導體設備大廠應用材料公司推出新的缺陷複檢系統，幫助領先的半導體製造商持續突破晶片微縮的極限。應材的SEMVisio...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。