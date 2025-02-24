聯發科、Eutelsat與Airbus完成全球首次5G-Advanced NR-NTN實網連線

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（24）日宣布與Eutelsat和Airbus 完成全球首次 5G-Advanced NR-NTN 實網連線，此次連線使用軌道上商業運轉 630 顆低軌衛星的一部分，首次證明 5G-Advanced NR-NTN通訊技術部署在商用低軌衛星的可行性，創造出全球衛星業者升級至 5G-Advanced NTN 技術的商業機會，引領衛星與地面網路融合的技術趨勢，並為 未來6G NTN 通訊技術的研發奠定關鍵的基石。

聯發科表示，測試以 3GPP Release 17 規範為基礎，使用 AIRBUS 製造的 Eutelsat OneWeb 低軌衛星、聯發科 NR-NTN 測試晶片、工研院 NR-NTN 測試基地台（gNB）、Sharp Ku 頻段陣列天線，並在羅德史瓦茲測試儀器支援下共同完成。

聯發科在去年27周年慶時即展現這項技術創舉，將全球首款5G-Advanced NR-NTN衛星寬頻技術帶到新竹總部，透過低軌衛星Ku頻段展示即時影音串流。

聯發科也計畫在2024世界行動通訊大會（MWC）展示一系列最新技術與產品，涵蓋6G環境運算、Pre-6G衛星寬頻及智慧手機生成式人工智慧（AI）等應用，並在MWC現場展示次世代5G-Advanced NR-NTN衛星測試晶片。

聯發科表示，透過Ku頻段，搭配先進的低軌道衛星技術，可為汽車及其他多種終端裝置提供超過100Mbps的資料傳輸速率。此外，聯發科也將在MWC現場展出以低軌衛星模擬的Pre-6G衛星寬頻串流體驗。