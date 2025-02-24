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數位人權全球大會 台灣展現數位競爭力創造外交空間

中央社／ 台北24日電

全球數位人權大會（RightsCon）今天開幕，數位發展部指出，台灣作為數位民主前鋒，將攜手國內外夥伴，積極負責任的推動人工智慧（AI）發展，提升數位競爭力，並以此創造台灣的外交空間。

數位發展部長黃彥男今天出席全球數位人權大會（RightsCon）台灣國際記者會致詞時表示，全球局勢走向新冷戰局面，威權國家將數位科技應用於監控人民和鞏固集權，然而，台灣作為數位民主前鋒，積極將數位技術應用於社會信任、通訊普及與數位平權，強化與公民科技團體及社群合作，並促進人工智慧、無人機、5G通訊設備和資通安全等關乎國家安全和民主自由的產業發展。

黃彥男指出，今年RightsCon大會在台灣舉辦，希望讓全球看到，台灣在發展數位過程中，仍堅守對維護民主和平的信念。

即刻連線（Access Now）東亞高級研究員瓦科表示，今年全球數位人權大會收到來自125個國家、超過1800個提案，並吸引150國家、超過2800人來台灣參加大會，多元參與者突顯數位科技的廣大影響力，也彰顯台灣包容、多元、自由與穩定的網路空間。

數位發展部並感謝國際數位治理社群肯定台灣在數位科技高速發展的過程中，對維護民主和平所堅持的信念，目前人工智慧浪潮席捲全球，台灣作為全球產業供應鏈的關鍵角色，在創造經濟榮景時，更應該面對伴隨而來的虛假訊息和社會貧富不均的威脅。

數發部強調，將持續打造創新繁榮、公義永續的數位新社會，未來也會繼續強化數位競爭力，創造台灣的外交空間。

數發部補充，副總統蕭美琴和行政院副院長鄭麗君將擔任開幕儀式致詞嘉賓，台灣政府各部會也會透過20場以上的正式議程、閉門會議及場邊座談，展開與聯合國、歐盟等政府或國際組織官員，以及微軟、谷歌等企業高層的合作討論。

數發部表示，將在正式公開議程中，向全球分享數位自主權等基礎建設規劃，展現台灣在全球數位治理中的重要角色。

人工智慧 人權 數發部

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