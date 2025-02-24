三星Galaxy S25系列部分機型採用美光低功耗記憶體 提升AI表現

美商記憶體大廠美光今日宣布，其業界領先的低功耗雙倍資料速率 5X（LPDDR5X）記憶體與通用快閃記憶體儲存（UFS 4.0）已內建於 Samsung Galaxy S25 系列的部分機型；該系列產品首創多模態 AI 代理功能，開創更直覺、更具情境感知能力的 AI 體驗。打破長期美韓大記憶體大廠競爭藩籬。

美光並透露，現正向市場推出其史上最節能的 LPDDR5X 記憶體，提供市場上最佳的節能效能，為使用者改善超過 10% 的功耗效率1。Galaxy S25 系列在其 One UI 7 更新的同時，將成為真正的 AI 夥伴，透過流暢解析文字、語音、圖像與影片，為使用者打造更加個人化的AI互動體驗。

美光企業副總裁暨行動事業群總經理 Mark Montierth 表示，「為推動旗艦智慧型手機邁向下一波 AI 創新，我們已最佳化美光的手機產品組合，以提供卓越的功耗效率、高效能與大容量。Samsung 正在為 AI 手機樹立全新標準，透過美光領先的記憶體與儲存裝置技術，打造具備情境感知能力與個人化體驗的真正 AI 夥伴。」

Samsung 技術策略團隊副總裁暨負責人 Inkang Song說：「Galaxy S25 系列代表了手機 AI 時代的下一步進化——帶來更加自然、具備情境感知能力並提供個人化體驗的使用方式，重新定義使用與裝置，以及更進一步地與其周遭世界互動的方式。我們與美光緊密合作，有賴其手機解決方案提供強大的基礎，讓這些突破性的 AI 能力得以實現，推動創新並塑造手機 AI 技術的未來。」